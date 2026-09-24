Шмыгаль: получили от спецслужб план атак РФ по энергетике, расписаны удары на каждый объект
Украина получила два документа о подготовке России к атакам на энергетику зимой. Враг подробно расписал, какие объекты, каким количеством и какими видами оружия будет атаковать.
Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили с российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Поразило партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, враг готовит комплексные удары: от поставки тепла до поставок воды, водоотвода, уничтожения нашей генерации, уничтожения интерконнекторов - как на входе в Украину из Европы, так и через Днепр.
"Там два больших документа, очень холодно, очень четко прописаны. С таблицами, с количеством оружия, которое необходимо на каждый объект, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Все рассчитано, наряды (они так их называют) на каждый объект расписаны. Мы понимаем, как они будут действовать", - отметил министр.
К тому же у врага есть отдельные планы по крупным городам - Киеву, Харькову, Одессе, городам полумиллионникам, добавил он.
Украина, как подчеркнул Шмыгаль, готовится к зимней кампании врага. Уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений (так называемых "шелтеров") над объектами, которые россияне определили как приоритеты. Также устанавливают предэтонационные экраны и сетки против FPV-дронов.
Кроме того, по словам министра, Украина работает с партнерами, чтобы приобрести и накопить необходимое оборудование для быстрого ремонта в случае атак. Однако Шмыгаль констатировал, что защитить всю энергетику "бетонным куполом" невозможно.
"Безусловно, ПВО сегодня дает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов, даже 10% - это больно", - подчеркнул Шмыгаль.
В то же время, он уверен, что Украина достойно пройдет следующую зиму. А в случае вражеских атак - будет давать достойный ответ.
"Наши дипстрайки, если враг будет атаковать нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем по-другому, чем были готовы к прошлой. Мы говорим, что эта зима будет испытанием, но мы его точно пройдем", - резюмировал министр.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что войну удастся завершить до конца 2026 года. Он рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа.
Кроме того, сейчас идут дискуссии по энергетическому перемирию между Украиной и РФ. Как заявлял Зеленский, украинская сторона готова прекратить бить по российским НПЗ, если Россия перестанет атаковать Украину. И речь идет не только об энергетике.