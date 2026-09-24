Шмыгаль: получили от спецслужб план атак РФ по энергетике, расписаны удары на каждый объект

Украина получила два документа о подготовке России к атакам на энергетику зимой. Враг подробно расписал, какие объекты, каким количеством и какими видами оружия будет атаковать.

Об этом рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили с российской стороны - стратегия действий российских террористов на эту зиму. Поразило партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, враг готовит комплексные удары: от поставки тепла до поставок воды, водоотвода, уничтожения нашей генерации, уничтожения интерконнекторов - как на входе в Украину из Европы, так и через Днепр.

"Там два больших документа, очень холодно, очень четко прописаны. С таблицами, с количеством оружия, которое необходимо на каждый объект, чтобы его уничтожить. Виды оружия - от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Все рассчитано, наряды (они так их называют) на каждый объект расписаны. Мы понимаем, как они будут действовать", - отметил министр.

К тому же у врага есть отдельные планы по крупным городам - Киеву, Харькову, Одессе, городам полумиллионникам, добавил он.

Украина, как подчеркнул Шмыгаль, готовится к зимней кампании врага. Уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений (так называемых "шелтеров") над объектами, которые россияне определили как приоритеты. Также устанавливают предэтонационные экраны и сетки против FPV-дронов.

Кроме того, по словам министра, Украина работает с партнерами, чтобы приобрести и накопить необходимое оборудование для быстрого ремонта в случае атак. Однако Шмыгаль констатировал, что защитить всю энергетику "бетонным куполом" невозможно.

"Безусловно, ПВО сегодня дает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов, даже 10% - это больно", - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время, он уверен, что Украина достойно пройдет следующую зиму. А в случае вражеских атак - будет давать достойный ответ.

"Наши дипстрайки, если враг будет атаковать нас, будут продолжаться. России будет больно. Безусловно, мы готовимся к этой зиме совсем по-другому, чем были готовы к прошлой. Мы говорим, что эта зима будет испытанием, но мы его точно пройдем", - резюмировал министр.