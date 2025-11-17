Зима приближается? Что будет с погодой в Украине завтра и когда возможно новое похолодание

В течение завтрашнего дня - вторника, 18 ноября - погода в Украине ожидается преимущественно холодная. При этом позже, по предварительным прогнозам, похолодание может усилиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет теплее всего

Согласно информации эксперта, завтра в Украине будет "преимущественно холодно".

Так, в среднем максимальная температура воздуха в дневные часы составит около +3+8 градусов по Цельсию.

Немножко теплее может быть там, где "тепло еще задержится":

на юге Украины;

в восточных областях;

в Днепропетровской области.

"Здесь в течение дня ожидается +12+17 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве 18 ноября будет преобладать холодная погода с температурой воздуха днем +6+8 градусов.

"Без осадков, однако с порывистым ветром", - отметила метеоролог.

Где в ближайшее время возможны дожди и мокрый снег

В течение ближайшей ночи дожди ожидаются в западных областях Украины. В Карпатах они могут быть даже с мокрым снегом.

Между тем днем во вторник погода в большинстве областей Украины будет "без существенных осадков".

При этом вероятны осадки в течение дня:

в Одесской области;

в Карпатах.

"Ветер - западного, юго-западного направления. Порывистый. Иногда - до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - уточнила Диденко.

Когда похолодание в Украине может усилиться

По словам синоптика, в ближайшее время в Украине будет преобладать холодная погода.

А согласно предварительным (ориентировочным прогнозам) - похолодание может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.

"Поэтому без шапок не выходим, шарфы крутим вокруг шеи несколько раз, котов подкармливаем вдвойне... Думаем о дополнительном разумном утеплении", - подытожила Диденко.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)