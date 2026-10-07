Журналистка Крюкова выиграла апелляцию по делу против Юрчишина: нардеп должен публично извиниться

Журналистка Светлана Крюкова заявила о победе в апелляционном суде по делу против нардепа Ярослава Юрчишина. Политика обязали публично извиниться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Крюковой.
Крюкова сообщила, что апелляционный суд Киева обязал главу парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина официально извиниться перед ней.
"Таким образом, уважаемый народный депутат обязан публично извиниться. В противном случае будет возбуждено уголовное дело", - написала она.
О решении также сообщил адвокат журналистки Алексей Шевчук.
"Вы - патологический хайпожер. Извиняйтесь, господин народный депутат", - заявил Шевчук.
По словам адвоката, в случае невыполнения решения суда могут наступить уголовно-правовые последствия.
Сама Крюкова заявила, что в случае невыполнения решения будет искать другие "творческие" способы привлечь внимание к ситуации.
Напомним, судебный процесс касался высказываний Юрчишина в адрес Крюковой. Ранее журналистка заявляла, что нардеп назвал ее "коллаборанткой".
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Крюкова обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По ее словам, основанием для иска стали высказывания депутата после введения против нее санкций.
В марте суд признал распространенную Юрчишиным информацию недостоверной и обязал его опровергнуть ее в том же профиле Facebook, где было опубликовано соответствующее сообщение.
Кроме того, суд постановил взыскать с нардепа в пользу Крюковой судебные издержки в размере 2422,40 грн.
Следует отметить, что это не первый выигранный Крюковой судебный процесс. Ранее она сообщила о победе по делу против блогера Игоря Лаченкова.
Как известно, суд признал распространенную Лаченковым информацию унижающей честь и достоинство журналистки и постановил взыскать с него 1 гривну морального ущерба и 2422,40 гривны судебного сбора.
Кроме того, Крюкова обжалует в Верховном суде введенные против нее персональные санкции СНБО, вступившие в силу в 2025 году указом президента сроком на 10 лет.