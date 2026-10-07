Журналістка Крюкова виграла апеляцію у справі проти Юрчишина: нардеп має публічно вибачитися

Журналістка Світлана Крюкова заявила про перемогу в апеляційному суді у справі проти нардепа Ярослава Юрчишина. Політика зобов'язали публічно вибачитися.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Крюкової.
Крюкова повідомила, що апеляційний суд Києва зобов'язав голову парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина офіційно вибачитися перед нею.
"Таким чином шановний народний депутат зобов’язаний публічно вибачитися. В іншому випадку буде порушено кримінальну справу", - написала вона.
Про рішення також повідомив адвокат журналістки Олексій Шевчук.
"Ви - патологічний хайпожер. Вибачайтесь, пане народний депутат", - заявив Шевчук.
За словами адвоката, у разі невиконання рішення суду можуть настати кримінально-правові наслідки.
Сама Крюкова заявила, що в разі невиконання рішення шукатиме інші "творчі" способи привернути увагу до ситуації.
Нагадаємо, судовий процес стосувався висловлювань Юрчишина на адресу Крюкової. Раніше журналістка заявляла, що нардеп назвав її "колаборанткою".
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Крюкова звернулася до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. За її словами, підставою для позову стали висловлювання депутата після запровадження проти неї санкцій.
У березні суд визнав поширену Юрчишиним інформацію недостовірною та зобов’язав його спростувати її у тому ж профілі Facebook, де було опубліковано відповідний допис.
Крім того, суд постановив стягнути з нардепа на користь Крюкової судові витрати у розмірі 2422,40 гривні.
Варто зазначити, що це не перший виграний Крюковою судовий процес. Раніше вона повідомила про перемогу у справі проти блогера Ігоря Лаченкова.
Як відомо, суд визнав поширену Лаченковим інформацію такою, що принижує честь і гідність журналістки, та постановив стягнути з нього 1 гривню моральної шкоди і 2422,40 гривні судового збору.
Крім того, Крюкова оскаржує у Верховному суді запроваджені проти неї персональні санкції РНБО, введені в дію 2025 року указом президента строком на 10 років.