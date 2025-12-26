RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Журналисты нашли Миндича в Израиле: что он сказал о пленках НАБУ и Зеленском

Фото: Тимур Миндич (из открытых источников)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в "Энергоатоме" Тимура Миндича. Также они разыскали еще одного фигуранта - Александра Цукермана ("Шугармена").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование УП.

Возбужденное против него дело Миндич назвал "большим медийным кейсом" и заявил, что из него "сделали виновного", а записи на пленках, обнародованных НАБУ, - "вырваны из контекста".

Он не отрицает знакомство с Рустемом Умеровым (ныне секретарем СНБО Украины) и Германом Галущенко (бывшим министром юстиции Украины), однако отрицает любое давление на них.

Также Миндич подтвердил знакомство с Зеленским, но заявил, что уже давно не имел контактов с ним.

"Давно. Давно. Это месяц назад. Давно. Вот это ответ давно. Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь. Сейчас вообще не общаюсь. И за все время президентства очень редко общались", - сказал бизнесмен.

Миндич также сказал, что пока не собирается комментировать все обвинения в свой адрес до завершения следствия и призвал "дать время". По его словам, против него открывают новые производства и сейчас его "можно обвинить в чем угодно".

"Показали вот так, как сегодня удобно воспринимается обществом... Меня назначили виноватым и сегодня миллион вещей мне приписывают, где меня не только не было, но и о чем я вообще не знаю", - сказал он.

Также журналисты УП нашли в Израиле и соратника Миндича - Александра Цукермана, который также является подозреваемым по делу "Мидас". Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Бизнесмен утверждает, что "намерен вернуться в Украину". Но тоже отказывается комментировать дело против него.

 

Операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября, в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". В тот же день к Тимуру Миндичу в Киеве пришли с обысками, но сам он за пару часов до следственных действий выехал из Украины через польский пункт пропуска.

По данным следствия, преступная группа получала "откаты" в размере 10-15% от контрактов и легализовала через киевский офис около 100 млн долларов.

В деле фигурируют:

  • бизнесмен Тимур Миндич,
  • министр энергетики Герман Галущенко,
  • экс-вице-премьер Алексей Чернышов,
  • экс-руководитель по безопасности "Энергоатома" и еще четверо сотрудников "бэк-офиса", в частности бизнесмен Александр Цукерман.

В частности, суд избрал меру пресечения Чернышеву, а Верховная Рада уволила Галущенко. 1 декабря суд заочно избрал меру пресечения Миндичу.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАПТимур Миндич