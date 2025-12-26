Журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлі: що він сказав про плівки НАБУ та Зеленського

Порушену проти нього справу Міндіч назвав "великим медійним кейсом" та заявив, що з нього "зробили винного", а записи на плівках, оприлюднених НАБУ, - "вирвані з контексту".

Він не заперечив знайомство з Рустемом Умєровим (нині секретарем РНБО України) та Германом Галущенком (колишнім міністром юстиції України), однак заперечив будь-який тиск на них.

Також Міндіч підтвердив знайомство з Зеленським, але заявив, що вже давно не мав контактів із ним.

"Давно. Давно. Це місяць тому. Давно. Ось це відповідь давно. Я з ним, на жаль, дуже рідко спілкуюся. Зараз взагалі не спілкуюсь. І за весь час президентства дуже рідко спілкувалися", - сказав бізнесмен.

Міндіч також сказав, що поки не збирається коментувати всі закиди на свою адресу до завершення слідства й закликав "дати час". За його словами, проти нього відкривають нові провадження і наразі його "можна звинуватити в будь-чому".

"Показали ось так, як сьогодні зручно сприймається суспільством...Мене призначили винуватим і сьогодні мільйон речей мені приписують, де мене не тільки не було, а й про що я взагалі не знаю", - сказав він.

Також журналісти УП знайшли в Ізраїлі й соратника Міндіча - Олександра Цукермана, якого також є підозрюваним у справі "Мідас". Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Бізнесмен стверджує, що "має намір повернутися до України". Але теж відмовляється коментувати справу проти нього.