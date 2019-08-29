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В обміні полоненими візьмуть участь 12 росіян

Новини » Політика    29.08.2019 - 11:32
В обміні полоненими візьмуть участь 12 росіян
Ілюстративне фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

У РФ кажуть, що Україна поки ще не виконала всі юридичні формальності, необхідні для обміну

У можливому обміні полоненими між Україною і Росією візьмуть участь 12 росіян. Про це заявив адвокат Валентин Рибін, повідомляють росЗМІ.

Він також зазначив, що Україна поки ще не виконала всі юридичні формальності, необхідні для обміну.

Зазначимо, що сьогодні український політв'язень Олег Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. РосЗМІ пишуть, що приміщення Сенцова в СІЗО Москви може бути в рамках підготовки до обміну.

РБК-Україна писало, що звільнений з-під варти главред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні в'язнями між Україною і Російською Федерацією.

Вчора Київський апеляційний суд ухвалив рішення пом'якшити запобіжний захід Вишинському і відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання. В той же час його зобов'язали бути за першою вимогою до суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи і утримуватися від спілкування зі свідками у своєму кримінальному провадженні.

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