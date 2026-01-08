Днепр до сих пор без света, Запорожье вышло из блэкаута: ситуация на утро после ударов России
После массированной атаки россиян Запорожскую область удалось запитать менее чем за 7 часов после полного блэкаута, тогда как на Днепропетровщине более миллиона человек до сих пор остаются без тепла и воды.
РБК-Украина в материале рассказывает, что известно о ситуации со светом, водой и теплом после ударов РФ.
Главное:
- Днепропетровщина: более 1 млн абонентов без тепла и воды, часть региона и Днепр - без света.
- Критическую инфраструктуру запитывают в первую очередь, работы продолжаются без остановок с ночи.
- Левый берег Днепра - вода есть, но с пониженным давлением.
- Каникулы в школах Днепра продлили до 11 января, электротранспорт заменяют автобусами.
- Поезда в Днепре курсируют на теплотяги, вокзалы и больницы - на генераторах.
- Кривой Рог - самая большая атака РФ за войну, 29360 абонентов без света, есть проблемы с теплом и водой.
- Запорожская область - свет восстановили менее чем за 7 часов.
- Продолжается подача тепла и воды в Запорожье.
- "Запорожьеоблэнерго" просит ограничить потребление электроэнергии, ситуация в системе сложная.
Днепропетровская область
На Днепропетровщине более миллиона абонентов остаются без тепла и воды. До сих пор без света 800 тысяч потребителей, были обесточены восемь шахт.
Днепр и часть региона - без света.
Энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры в области. Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи - работают бригады со всей области.
Специалисты обещают максимально быстро вернуть свет семьям после того, как будет запитана вся критическая инфраструктура.
В регионе удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра - с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.
Электротранспорт в Днепре заменят автобусы, город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах. Тем временем в школах города каникулы продлили до 11 января.
Все поезда в городе и области продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают "пункты несокрушимости".
В Кривом Роге, который подвергся самой большой атаке за всю войну, очень сложная ситуация с электричеством в трех районах:
- Ингулецком,
- части Металлургического,
- части Долгинцевского.
В городе аварийно отключены 29360 абонентов. Воду в системе на юге города удерживают на генераторах.
Было более 30 отключенных котельных, в том числе, очень больших. Сейчас все они уже работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе, которая на генераторе. Подачу тепла там только начинают. По городу фиксируются порывы от гидроударов.
Больницы в Кривом Роге работают на генераторах. Работу электротранспорта восстановили. Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.
Все "пункты несокрушимости" работают и получили указание включать генераторы при первой необходимости.
Запорожская область
Вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру Запорожская область также была полностью обесточена.
Восстановительные работы начались сразу и продолжались всю ночь. В первую очередь оживлялись объекты критической инфраструктуры.
И уже по состоянию на 05:00 утра - менее чем за 7 часов - энергетики завершили работы, восстановив электроснабжение.
Поэтому на утро электроснабжение Запорожской области восстановлено.
Однако облэнерго предостерегает, что после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация.
"Во избежание повторных массовых обесточиваний просим срочно ОГРАНИЧИТЬ пользование мощными электроприборами", - обратились в "Запорожьеоблэнерго" к потребителям.
Котельные в Запорожье работают в штатном режиме. Продолжается подача тепла и воды в дома.
Электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда в этом регионе курсируют в обычном режиме.
Напомним, что в среду, 7 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.
После массового отключения электроэнергии в регионы направляют генераторы из других регионов Украины, о чем сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько.
Также в пострадавшие области дополнительно направляют аварийные бригады операторов для поддержания связи и стабилизации работы сетей.
Как отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, такие удары россиян имеют умышленный характер и направлены против мирного населения, что указывает на попытку создать условия гуманитарной катастрофы в крупных промышленных городах, где проживают сотни тысяч людей. В частности как Днепр и Запорожье.
При подготовке материала использовались публикации ДТЭК, Минэнерго, заявления вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а также сообщения представителей местной власти и облэнерго.