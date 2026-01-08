ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Днепр до сих пор без света, Запорожье вышло из блэкаута: ситуация на утро после ударов России

Днепр, Запорожье, Четверг 08 января 2026 10:06
UA EN RU
Днепр до сих пор без света, Запорожье вышло из блэкаута: ситуация на утро после ударов России Фото: в Запорожье вернули свет, а в Днепре до сих пор блэкаут (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

После массированной атаки россиян Запорожскую область удалось запитать менее чем за 7 часов после полного блэкаута, тогда как на Днепропетровщине более миллиона человек до сих пор остаются без тепла и воды.

РБК-Украина в материале рассказывает, что известно о ситуации со светом, водой и теплом после ударов РФ.

Главное:

  • Днепропетровщина: более 1 млн абонентов без тепла и воды, часть региона и Днепр - без света.
  • Критическую инфраструктуру запитывают в первую очередь, работы продолжаются без остановок с ночи.
  • Левый берег Днепра - вода есть, но с пониженным давлением.
  • Каникулы в школах Днепра продлили до 11 января, электротранспорт заменяют автобусами.
  • Поезда в Днепре курсируют на теплотяги, вокзалы и больницы - на генераторах.
  • Кривой Рог - самая большая атака РФ за войну, 29360 абонентов без света, есть проблемы с теплом и водой.
  • Запорожская область - свет восстановили менее чем за 7 часов.
  • Продолжается подача тепла и воды в Запорожье.
  • "Запорожьеоблэнерго" просит ограничить потребление электроэнергии, ситуация в системе сложная.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине более миллиона абонентов остаются без тепла и воды. До сих пор без света 800 тысяч потребителей, были обесточены восемь шахт.

Днепр и часть региона - без света.

Энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры в области. Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи - работают бригады со всей области.

Специалисты обещают максимально быстро вернуть свет семьям после того, как будет запитана вся критическая инфраструктура.

В регионе удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра - с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

Электротранспорт в Днепре заменят автобусы, город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах. Тем временем в школах города каникулы продлили до 11 января.

Все поезда в городе и области продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают "пункты несокрушимости".

В Кривом Роге, который подвергся самой большой атаке за всю войну, очень сложная ситуация с электричеством в трех районах:

  • Ингулецком,
  • части Металлургического,
  • части Долгинцевского.

В городе аварийно отключены 29360 абонентов. Воду в системе на юге города удерживают на генераторах.

Было более 30 отключенных котельных, в том числе, очень больших. Сейчас все они уже работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе, которая на генераторе. Подачу тепла там только начинают. По городу фиксируются порывы от гидроударов.

Больницы в Кривом Роге работают на генераторах. Работу электротранспорта восстановили. Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.

Все "пункты несокрушимости" работают и получили указание включать генераторы при первой необходимости.

Запорожская область

Вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру Запорожская область также была полностью обесточена.

Восстановительные работы начались сразу и продолжались всю ночь. В первую очередь оживлялись объекты критической инфраструктуры.

И уже по состоянию на 05:00 утра - менее чем за 7 часов - энергетики завершили работы, восстановив электроснабжение.

Поэтому на утро электроснабжение Запорожской области восстановлено.

Однако облэнерго предостерегает, что после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация.

"Во избежание повторных массовых обесточиваний просим срочно ОГРАНИЧИТЬ пользование мощными электроприборами", - обратились в "Запорожьеоблэнерго" к потребителям.

Котельные в Запорожье работают в штатном режиме. Продолжается подача тепла и воды в дома.

Электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда в этом регионе курсируют в обычном режиме.

Напомним, что в среду, 7 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.

После массового отключения электроэнергии в регионы направляют генераторы из других регионов Украины, о чем сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытько.

Также в пострадавшие области дополнительно направляют аварийные бригады операторов для поддержания связи и стабилизации работы сетей.

Как отметил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, такие удары россиян имеют умышленный характер и направлены против мирного населения, что указывает на попытку создать условия гуманитарной катастрофы в крупных промышленных городах, где проживают сотни тысяч людей. В частности как Днепр и Запорожье.

При подготовке материала использовались публикации ДТЭК, Минэнерго, заявления вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а также сообщения представителей местной власти и облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Запорожье Водоснабжение Запорожьеоблэнерго Днипро Блэкаут Энергетики
Новости
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка