ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Кривой рог подвергся самой большой атаке за всю войну: что известно о последствиях

Кривой Рог, Четверг 08 января 2026 08:40
UA EN RU
Кривой рог подвергся самой большой атаке за всю войну: что известно о последствиях Иллюстративное фото: Кривой рог подвергся самой большой атаке за всю войну (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Как рассказал Вилкул, сегодня всю ночь работал городской Штаб по ликвидации последствий удара. К работе привлечены спасатели, энергетики, тепловики, коммунальные службы и представители всех уровней власти.

"Вчера днем и вечером враг совершил одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Атака была по нескольким локациям в нашем городе", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро из восьми пострадавших в больницах остаются два человека. Их состояние средней тяжести, стабильное.

"Остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов. Энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление электроэнергии произошло как можно скорее", - сообщил председатель Совета обороны.

По словам Вилкула на сейчас аварийно отключены 29360 абонентов.

Водоснабжение на юге города удерживается за счет генераторов, ситуация стабилизирована.

Из-за атаки было отключено более 30 котельных, в том числе крупных. По состоянию на утро все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе - она питается от генератора, подачу тепла там только начинают. В городе также фиксируют порывы сетей из-за гидроударов.

Больницы работают на генераторах. Все пункты несокрушимости функционируют и готовы включать резервное питание при необходимости.

Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, сейчас он работает по всему городу. Школы и детсады в Ингулецком районе сегодня будут работать дистанционно.

По данным Вилкула, ночью над областью силы ПВО сбили 31 вражеский беспилотник.

В Криворожском районе в результате атак были повреждены объекты инфраструктуры и возникли пожары. В Никопольском районе враг обстрелял Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады из тяжелой артиллерии и FPV-дронов, обошлось без жертв.

Атака на Кривой Рог

7 января российские войска совершили массированную атаку на Кривой Рог, применив беспилотники. Сообщалось о восьми раненых, двое из них находились в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что удар был комбинированным - оккупанты использовали не только дроны, но и ракеты. Какие именно объекты стали целями атаки, не уточнялось. По состоянию на 19:51 в городе фиксировали пожары, продолжалась спасательная операция ГСЧС.

Также жителей Кривого Рога предупредили о возможности серьезных отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Днепропетровская область Война в Украине Отключение света Блэкаут
Новости
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка