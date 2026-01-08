Кривой рог подвергся самой большой атаке за всю войну: что известно о последствиях

Россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Как рассказал Вилкул, сегодня всю ночь работал городской Штаб по ликвидации последствий удара. К работе привлечены спасатели, энергетики, тепловики, коммунальные службы и представители всех уровней власти.

"Вчера днем и вечером враг совершил одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения. Атака была по нескольким локациям в нашем городе", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро из восьми пострадавших в больницах остаются два человека. Их состояние средней тяжести, стабильное.

"Остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов. Энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление электроэнергии произошло как можно скорее", - сообщил председатель Совета обороны.

По словам Вилкула на сейчас аварийно отключены 29360 абонентов.

Водоснабжение на юге города удерживается за счет генераторов, ситуация стабилизирована.

Из-за атаки было отключено более 30 котельных, в том числе крупных. По состоянию на утро все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе - она питается от генератора, подачу тепла там только начинают. В городе также фиксируют порывы сетей из-за гидроударов.

Больницы работают на генераторах. Все пункты несокрушимости функционируют и готовы включать резервное питание при необходимости.

Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, сейчас он работает по всему городу. Школы и детсады в Ингулецком районе сегодня будут работать дистанционно.

По данным Вилкула, ночью над областью силы ПВО сбили 31 вражеский беспилотник.

В Криворожском районе в результате атак были повреждены объекты инфраструктуры и возникли пожары. В Никопольском районе враг обстрелял Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады из тяжелой артиллерии и FPV-дронов, обошлось без жертв.