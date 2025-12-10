Никаких обращений о покушении на Миндича не поступало, - посол в Израиле

Слухи о покушении на Миндича

Напомним, Миндич успел сбежать в Израиль перед тем, как НАБУ обнародовало детали своего разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Преступная группировка, которой, по версии следствия, руководил Миндич, брала взятки у контрагентов энергетической компании.

В Государственной пограничной службе рассказали, что бизнесмен пересек границу на законных основаниях и никаких распоряжений насчет его задержания на тот момент не было. Выехать Миндичу разрешили, поскольку он - многодетный отец с тремя несовершеннолетними детьми.

При этом сегодня, 10 декабря, задержанный украинский олигарх Игорь Коломойский во время судебного заседания заявил о том, что на Миндича 28 ноября "была совершена попытка покушения".

Он уточнил, что это произошло в Израиле. По словам Коломойского, в результате инцидента была ранена домработница, а преступников арестовали.

Пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман, комментируя такие слухи, заявил, что у правоохранителей нет подтверждения словам Коломойского.

Другие представители полиции в комментарии изданию "Детали" также заявили о том, что у них нет никакой информации по поводу попытки покушения на Миндича.