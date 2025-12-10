Жодних звернень про замах на Міндіча не надходило, - посол в Ізраїлі

Чутки про замах на Міндіча

Нагадаємо, Міндіч встиг втекти до Ізраїлю перед тим, як НАБУ оприлюднило деталі свого викриття корупційної схеми в "Енергоатомі".

Злочинне угруповання, яким, за версією слідства, керував Міндіч, брало хабарі у контрагентів енергетичної компанії.

У Державній прикордонній службі розповіли, що бізнесмен перетнув кордон на законних підставах і жодних розпоряджень щодо його затримання на той момент не було. Виїхати Міндічу дозволили, оскільки він - багатодітний батько з трьома неповнолітніми дітьми.

Водночас сьогодні, 10 грудня, затриманий український олігарх Ігор Коломойський під час судового засідання заявив про те, що на Міндіча 28 листопада "була здійснена спроба замаху".

Він уточнив, що це сталося в Ізраїлі. За словами Коломойського, внаслідок інциденту було поранено домробітницю, а злочинців заарештували.

Прессекретар поліції Ізраїлю Міхал Зінгерман, коментуючи такі чутки, заявив, що у правоохоронців немає підтвердження словам Коломойського.

Інші представники поліції в коментарі виданню "Деталі" також заявили про те, що в них немає жодної інформації щодо спроби замаху на Міндіча.