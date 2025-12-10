В Израиле отреагировали на заявление Коломойского о "покушении" на Миндича

Израильская полиция фактически опровергла заявление олигарха Игоря Коломойского, что на фигуранта дела "Мидас", бизнесмена Тимура Миндича якобы было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание "Детали" .

А пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман сообщил, что правоохранительные органы по состоянию на сейчас также "не имеют подтверждений" заявлениям, которые сделал олигарх Коломойский.

В комментарии для израильских изданий представители полиции сообщили, что не имеют никакой информации о том, что на Миндича, который сейчас находится на территории Израиля, готовили или совершили покушение.

Отметим, Коломойский 10 декабря во время судебного заседания заявил, что на Миндича 28 ноября якобы пытались совершить покушение. По заявлению Коломойского, "покушение" якобы смогли сорвать, злоумышленников, которые успели ранить домработницу, задержали. А Израиль, мол, "замалчивает инцидент".

Напомним также, что украинские правоохранительные органы подозревают Тимура Миндича в руководстве группировкой, которая организовала коррупционную схему в "Энергоатоме". Громкий коррупционный скандал, который возник из-за дела "Мидас", привел к тому, что Миндич сбежал из Украины.

Причем в Госпогранслужбе заявили, что сбежал бизнесмен якобы "на законных основаниях". Миндичу разрешили пересечь границу, поскольку он отец троих несовершеннолетних детей.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал указ, который предусматривает санкции против Миндича. Также он лишил его гражданства. Национальное антикоррупционное бюро 22 ноября объявило Миндича в розыск, а 1 декабря суд в Киеве заочно избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей.