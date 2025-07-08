"Никаких препятствий": в Турции сделали громкое заявление о встрече Зеленского и Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал memurlar.net.

По его словам, сейчас Москва готова к проведению третьего раунда переговоров, и ожидается, какой ответ на это даст украинская сторона.

Министр также сообщил, что обсуждается возможность встречи между Зеленским и Путиным. Ведь по его словам, в отличие от прошлых ситуаций, сейчас, никто, включая Путина, не видит препятствий для такой встречи.

"Нет никаких барьеров для того, чтобы встретились Трамп, Путин, Зеленский и наш президент", - добавил Фидан.

Возможная встреча Зеленского и Путина возможна

Еще до начала первых переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая, президент Владимир Зеленский выступал с инициативой провести личную встречу с Владимиром Путиным. Впрочем, в Москве это предложение проигнорировали, зато направив на переговоры делегацию, уровень которой был заметно ниже ожидаемого.

Между тем президент США Дональд Трамп выражал готовность присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. Однако впоследствии американский лидер отказался от этой идеи.

А вот пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин заинтересован в будущей трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским. Но диктатор хочет встретиться только после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.