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"Никаких препятствий": в Турции сделали громкое заявление о встрече Зеленского и Путина

Вторник 08 июля 2025 13:42
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"Никаких препятствий": в Турции сделали громкое заявление о встрече Зеленского и Путина Фото: глава МИД Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал новое заявление о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал memurlar.net.

По его словам, сейчас Москва готова к проведению третьего раунда переговоров, и ожидается, какой ответ на это даст украинская сторона.

Министр также сообщил, что обсуждается возможность встречи между Зеленским и Путиным. Ведь по его словам, в отличие от прошлых ситуаций, сейчас, никто, включая Путина, не видит препятствий для такой встречи.

"Нет никаких барьеров для того, чтобы встретились Трамп, Путин, Зеленский и наш президент", - добавил Фидан.

Возможная встреча Зеленского и Путина возможна

Еще до начала первых переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая, президент Владимир Зеленский выступал с инициативой провести личную встречу с Владимиром Путиным. Впрочем, в Москве это предложение проигнорировали, зато направив на переговоры делегацию, уровень которой был заметно ниже ожидаемого.

Между тем президент США Дональд Трамп выражал готовность присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. Однако впоследствии американский лидер отказался от этой идеи.

А вот пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин заинтересован в будущей трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским. Но диктатор хочет встретиться только после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.

Переговоры Украины и России

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

А уже 2 июня в Стамбуле завершился второй раунд мирных переговоров между делегациями Украины и России. Он длился около часа. Посредником выступала Турция. Все о втором раунде - читайте в материале РБК-Украина.

Впоследствии Фидан заявил об ожиданиях Турции, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров, поскольку на встрече 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс.

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