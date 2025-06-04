Россия не заинтересована в переговорах и пытается уничтожить Украину, - ISW

Российская власть не заинтересована в добросовестных мирных переговорах и быстром завершении войны и продолжает курс на ликвидацию суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, представители Кремля публично признали, что Россия стремится к "полному уничтожению" Украины.

В отчете сослались на публикации на русском и английском языках в Telegram-каналах заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева от 3 июня. В них чиновник заявил, что России нужны переговоры в Стамбуле для достижения "быстрой победы (в Украине) и полного уничтожения" украинского правительства, а не для "компромиссного мира на чьих-то сумасшедших условиях".

Медведев отметил, что российский меморандум в Стамбуле от 2 июня соответствует этим задачам и пригрозил, что Россия "взорвет все" и "ликвидирует" любого, кто выступает против нее, отреагировав таким образом на удары СБУ беспилотниками большой дальности по стране 1 июня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 3 июня заявил, что меморандум России направлен на "устранение первопричин" войны в Украине и что не следует ожидать "немедленных решений" из Стамбула.

Спикер добавил, что президент России Владимир Путин заинтересован в предстоящей трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время, уточнил пресс-секретарь, Путин хочет провести такую встречу только после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.

Хитрая тактика

В ISW отметили, что ранее российские государственные СМИ предупредили население не ожидать существенных результатов от украинско-российских переговоров.

При этом аналитики отметили, что официальные лица РФ продолжают ложно демонстрировать заинтересованность в переговорах с искренними намерениями перед представителями США и стран Запада.

В Институте напомнили, что в последнее время российские чиновники провели ряд двусторонних встреч с США в рамках усилий Вашингтона по посредничеству в прекращении войны в Украине. Однако в ходе этих переговоров они так и не продемонстрировали готовности к компромиссу ни по одному из своих требований, необходимых для достижения мира.

В отчете говорится, что Стамбульский меморандум России отражает давние публичные требования Кремля относительно существенных территориальных и политических уступок Украине, однако при этом Москва не предлагает никаких уступок со своей стороны.

"В ISW по-прежнему считают, что Россия, как и ранее, продолжает добиваться выполнения требований, которые фактически сводятся к полной капитуляции Украины, и будет продолжать движение в этом направлении до тех пор, пока Путин верит, что может достичь военной победы", - подытожили в Институте изучения войны.