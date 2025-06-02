Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда

Украина и Россия сегодня, 2 июня, проводят второй раунд переговоров в Стамбуле. Однако остается неизвестным, удастся ли сторонам достичь прогресса, в том числе и по перемирию.

Все, что известно о переговорах Украины и РФ на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Переговоры Украины и РФ начнутся в 13:00

Украинская и российская делегации уже прибыли в Стамбул.

Встреча делегаций состоится во дворце Чираган.

Турция станет посредником на переговорах между Украиной и РФ.

Первые детали

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил журналистам, что утром 2 июня делегация Украины прибыла в Стамбул. По его словам, встреча делегаций запланирована на вторую половину дня.

Российская делегация прилетела в Стамбул вечером 1 июня. Тогда глава российской группы Владимир Мединский отказался от комментариев журналистов.



Зато заместитель министра обороны РФ Александр Фомин прокомментировал российским СМИ, не повлияет ли на переговоры атака СБУ на аэродромы в России. Он ответил коротко: "Переговоры будут".

Уже утром 2 июня россияне пожаловались, что Украина передала свой меморандум по мирному урегулированию войны на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, которые знают разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", - заявил Мединский.

Как пишет издание Anadolu со ссылкой на МИД Турции, встреча представителей Украины и РФ начнется в 13:00 и пройдет во дворце Чираган.

Кто будет посредником

Ожидается, что медиатором между Украиной и РФ выступит Турция как сторона, которая принимает встречу. В прошлый раз турецкая команда тоже была посредником между Украиной и Москвой.

Министр иностранных дел Хакан Фидан будет председательствовать на встрече, перед началом переговоров он выступит перед СМИ со вступительным словом. Также будут присутствовать представители турецкой разведки.

Стоит отметить, что именно Турция во время первой встречи предложила обмен пленными в формате "1000 на 1000". Это стало главным достижением прошедших переговоров.

При этом участие США сегодня не ожидается. Ранее издание The Atlantic писало, что делегации США сегодня не будет в Стамбуле на втором раунде переговоров между Украиной и РФ.

Кто представляет Украину

Накануне, президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской команды. Ее как и в прошлый раз возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Также в состав делегации Украины вошли:

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;

заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

советник главы Офиса президента Александр Бевз.

Кто приехал от России

Напомним, что на предыдущих переговорах состав российской делегации вызвал вопросы. Российский диктатор Владимир Путин направил в Стамбул чиновников низкого уровня, а делегацию возглавил его помощник и "историк" Владимир Мединский. Он был участником переговоров Украины и РФ в 2022 году.

Сегодня Мединский также возглавляет российскую делегацию, кроме него, Москву в Стамбуле представляют:

заместитель главы российского МИД Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков;

заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Российский "меморандум"

В России после переговоров в Стамбуле 16 мая заявили, что сделают так называемый "меморандум", в котором изложат свое видение прекращения огня. Диктатор утверждал, что этот "меморандум" якобы должен быть шагом к будущему мирному договору.

Россия отказалась его передавать Украине и заявила, что представит документ только на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров еще 28 мая сообщил, что Украина направила свои предложения Москве. Министр иностранных дел Андрей Сибига требовал от российской стороны предоставить "меморандум" до встречи, поскольку это поможет Украине подготовиться.

Представитель МИД Георгий Тихий предполагал, что россияне не хотят заранее предоставить Украине свой "меморандум", поскольку он наполнен ультиматумами.

В своем вечернем обращении 1 июня президент Владимир Зеленский отмечал, что по состоянию на вечер перед переговорами Москва до сих пор не передала свои предложения ни одной стороне - ни Украине, ни Турции, ни США.

Предложения Украины

Как и ранее, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что для Украины главной темой переговоров будет полное прекращение огня.

"Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, - логичное и реалистичное", - сказал он накануне переговоров.

По данным Reuters, Украина сегодня представит дорожную карту для урегулирования войны. Западные СМИ считают, что предложения Украины мало чем будут отличаться от тех, которые она представила на переговорах в Стамбуле 16 мая.

Reuters отмечает, что среди ключевых предложений Украины - прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными "всех на всех", возвращение украинских детей и прямая встреча Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Подробнее о чем сегодня Украина будет договариваться с РФ - читайте в нашем материале.