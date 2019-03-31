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В Харківській обл. 2 дільниці відкрилися із затримкою

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 09:11
В Харківській обл. 2 дільниці відкрилися із затримкою
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом, в області усі виборчі дільниці розпочали свою роботу

У Харківській області сьогодні, 31 березня, на виборах президента України із незначним затриманням відкрилися 2 дільниці, розташовані у Основ'янському районі та у місті Ізюм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як зазначається, інформація за вказаними фактами зареєстрована в журналах Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції, проводиться перевірка.

Зазначимо, на території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1 тис. 681 територіальна виборча дільниця.

Для забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях та в місцях розташування окружних і територіальних виборчих комісій залучено 3 тис. 879 працівників поліції та курсантів ХНУВС.

Зазначимо, сьогодні, 31 березня з 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента України.

Першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, була Австралія. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня.

А завершувати голосування на виборах президента буде дільниця у Сан-Франциско о 6:00 ранку за Києвом 1 квітня.

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