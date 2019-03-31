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На Волині зафіксували перше порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 09:06
На Волині зафіксували перше порушення на виборах
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На виборах 2019 спостерігача від ОПОРИ не пустили на дільницю

У день виборів 2019 на одну з виборчих дільниць у Волинській області не допустили спостерігача громадянської мережі ОПОРА. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Повідомляється, що спостерігача не пустили на дільницю № 070091 в селі Новостав Горохівського району. Він прибув на дільницю, щоб бути присутнім на засіданні комісії, однак її голова зазначив, що всіх запустять після 08:00. На місце інциденту викликали поліцію.

Нагадаємо, сьогодні стартували сьомі вибори президента України. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00, українці голосуватимуть в 199 виборчих округах на майже 30 тис. дільниць.

Напередодні перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що в так званий "день тиші" напередодні виборів надійшло 159 заяв про порушення. Більша частина з них пов'язана з незаконною агітацією, 8 - з підкупом виборців. Він також додав, що Національна поліція взяла під охорону 29 866 комісій. Для безпеки і порядку безпосередньо на виборчих дільницях знаходяться понад 39 тисяч поліцейських, а в окружних виборчих комісіях - 518 правоохоронців.
 

 

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