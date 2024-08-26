В Житомирской области в результате массированной атаки РФ есть погибшая и раненые

В Житомирской области в результате массированной атаки российских войск 26 августа погибла женщина. Еще три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"В Житомирской области в результате массированной атаки, предварительно, один человек погиб, еще трое травмированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, предварительно известно, что погибла женщина.

В регионе в результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки.

Фото: последствия атаки РФ в Житомирской области (t.me/dsns_telegram)