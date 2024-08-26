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В Житомирской области в результате массированной атаки РФ есть погибшая и раненые

Житомирская область , Понедельник 26 августа 2024 15:33
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В Житомирской области в результате массированной атаки РФ есть погибшая и раненые Фото: у Житомирской области в результате массированной атаки РФ есть погибшая и раненые (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Житомирской области в результате массированной атаки российских войск 26 августа погибла женщина. Еще три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В Житомирской области в результате массированной атаки, предварительно, один человек погиб, еще трое травмированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, предварительно известно, что погибла женщина.

В регионе в результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки.

Фото: последствия атаки РФ в Житомирской области (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 26 августа

Сегодня РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Россияне выпустили более сотни ракет разных типов и около сотни дронов-камикадзе "Шахед".

Еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

Из-за вражеской атаки в ряде областей начались перебои со светом.

Также в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Детальнее о последствиях массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.

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