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У Житомирській області внаслідок масованої атаки РФ є загибла та поранені

Житомирська область , Понеділок 26 серпня 2024 15:33
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У Житомирській області внаслідок масованої атаки РФ є загибла та поранені Фото: у Житомирській області внаслідок масованої атаки РФ є загибла та поранені (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Житомирській області внаслідокт масованої атаки російських військ 26 серпня загинула жінка. Ще троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У Житомирській області внаслідок масованої атаки, попередньо, одна людина загинула, ще троє травмовані", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, попередньо відомо, що загинула жінка.

У регіоні внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки.

Фото: наслідки атаки РФ у Житомирській області (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 26 серпня

Сьогодні РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Росіяни випустили понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе "Шахед".

Ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Через ворожу атаку у низці областей почалися перебої зі світлом.

Також у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблем з електропостачанням.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

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