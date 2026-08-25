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Жилищная реформа под угрозой? Кабмин пропустил дедлайн для важных решений

17:16 25.08.2026 Вт
4 мин
Кому и зачем нужна Единая информационно-аналитическая жилищная система?
aimg Ирина Костенко
Жилищная реформа под угрозой? Кабмин пропустил дедлайн для важных решений Что на самом деле происходит с жилищным фондом - важный вопрос (фото иллюстративное: freepik.com)
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Закон Украины "Об основных принципах жилищной политики" вступил в силу 15 февраля. После этого у Кабинета министров был шестимесячный срок, отведенный на разработку соответствующей подзаконной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Главное:

  • Важный дедлайн: КМУ пропустил шестимесячный срок на принятие подзаконных актов к жилищному закону и не утвердил Государственную стратегию жилищной политики до 2033 года (необходимую для формирования показателей госбюджета на 2027 год).
  • Невыполненные задачи: правительство не запустило Единую информационно-аналитическую жилищную систему, не определило правила приобретения статуса операторов социального жилья, не утвердило методику расчета социальной аренды и требования к потребительскому качеству жилья.
  • Проблема с данными: жилищными вопросами отдельно занимаются несколько министерств, поэтому нет единой картины и точных данных о состоянии как государственного, так и коммунального жилищного фонда.
  • Возможный выход: утвержденная правительством 17 августа Программа деятельности предусматривает задачу для Министерства по делам громад, территорий и ВПЛ уже в 2026 году доработать правовое регулирование управления жилищным фондом и внедрить цифровую систему его учета.

Когда истек установленный законом срок

Шуляк напомнила, что Верховная Рада приняла закон №4751-IX "Об основных принципах жилищной политики" во втором чтении 13 января 2026 года.

12 февраля документ подписал президент Владимир Зеленский, а в силу он вступил 15 февраля.

Именно с этой даты, по словам политика, и исчислялся шестимесячный срок, отведенный Кабинету министров Украины на разработку подзаконной базы.

То есть он истек 15 августа 2026 года.

Что именно должны были сделать чиновники

Глава комитета ВРУ объяснила, что в установленный законом срок Кабмин должен был принять подзаконные акты к жилищному закону, необходимые для запуска реформы.

Не была также утверждена и Государственная стратегия жилищной политики до 2033 года, необходимая для формирования соответствующих показателей Государственного бюджета на 2027 год (проект которого парламент традиционно подает до 15 сентября).

Шуляк уточнила, что в рамках вышеуказанного срока правительство должно было:

  • запустить Единую информационно-аналитическую жилищную систему;
  • определить правила приобретения статуса операторов социального и доступного жилья;
  • утвердить методику расчета социальной аренды и требования к потребительскому качеству жилья.

"Ни одно из этих решений не принято", - констатировала народный депутат.

Почему важно оперативно исправить ситуацию

Шуляк отметила, что особенно остро не хватает единой картины по всей стране.

Ведь жилищными вопросами отдельно занимаются Министерство социальной политики, семьи и единства, Министерство по делам ветеранов и Министерство обороны (каждое - со своими данными, которые нигде не сведены в одном месте).

То есть без запуска Единой информационно-аналитической системы, по словам эксперта, никто в государстве не может точно сказать, что на самом деле происходит с жилищным фондом - ни государственным, ни коммунальным.

"Есть данные, есть аналитика - можно принимать качественные решения. Нет данных - и качество этих решений будет соответствующим", - объяснила нардепк.

Она добавила, что это - "вызов как для профильного министерства, так и для всего правительства в целом".

"Без четкого порядка остается в подвешенном состоянии и частный бизнес, который планирует работать оператором социального или доступного жилья", - добавила Шуляк.

Что может изменить Программа деятельности правительства

Глава комитета ВРУ напомнила, что 17 августа Кабинет министров утвердил Программу деятельности, которую в ближайшее время будет рассматривать Верховная Рада.

Она уточнила, что документ возлагает на новое Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц задачи уже в 2026 году:

  • доработать правовое регулирование управления жилищным фондом;
  • внедрить цифровую систему его учета.

"Мы настояли, чтобы имплементация этого закона в 2026 году была прописана в Программе действий правительства", - сообщила Шуляк.

Следовательно, если парламент поддержит эту программу - "у Кабмина будет четко зафиксирована временная рамка, когда он должен выполнить свою часть работы".

Напомним, ранее мы рассказывали о запрете приватизации жилья в Украине - когда заработают изменения и для кого сделают исключение.

Кроме того, мы объясняли, как временное жилье для ВПЛ хотят заменить на постоянное.

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