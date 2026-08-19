ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Временное жилье для ВПО хотят заменить на постоянное: правительство назвало срок

07:49 19.08.2026 Ср
2 мин
Цель – чтобы переселенцы наконец-то переходили от временного жилья к постоянному
aimg Екатерина Коваль
Временное жилье для ВПО хотят заменить на постоянное: правительство назвало срок Фото: правительство запустит Реестр жилья для ВПО в 2027 году (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Программа деятельности Кабинета Министров предусматривает запуск в 2027 году реестра жилья для внутренне перемещенных лиц. Документ также предусматривает поиск долгосрочных решений для обеспечения ВПО жильем и их интеграции в общинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Программу деятельности КМУ.

Что предполагает Реестр жилья

По замыслу правительства новый реестр станет информационно-аналитической системой объектов недвижимого имущества, которая поможет построить системную модель перехода от временного размещения переселенцев к постоянным жилищным решениям.

Ответственность за эту задачу возложили на министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

Что сделают уже в этом году

На 2026 г. правительство планирует обеспечить координацию с Министерством социальной политики, семьи и единства и утвердить план работы по вопросам ВПО. Отдельно введут совместные коммуникационные инструменты - формат "единого окна", который должен информировать переселенцев о доступных услугах и льготах.

Также в этом году предусмотрено усовершенствовать систему горизонтального выравнивания налоговоспособности местных бюджетов - с учетом потребностей принимаемых ВПО общин и поддержки прифронтовых территорий.

Какие задачи поставили на следующий год

Среди приоритетов на 2027 год - формирование целостной нормативно-правовой базы относительно временно оккупированных территорий, запуск единого маршрута сопровождения и интеграции ВПО в общинах, а также продолжение управляемой эвакуации людей с опасных территорий.

Отдельное внимание уделят поддержке людей, вернувшихся из плена или депортированных или принудительно перемещенных в результате вооруженной агрессии России.

Когда Программу рассмотрит парламент

Кабинет Министров утвердил программу деятельности правительства 17 августа. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит документ в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

О социальной поддержке ВПО РБК-Украина писало неоднократно. Ко Дню Независимости отдельным категориям украинцев, в частности среди ВПО, выплатили деньги - размер разовой помощи зависел от статуса и составлял от 450 до 3100 гривен.

Ранее в августе мы также рассказывали, что для отдельных ВПО деньги от государства теперь будут поступать по-новому - в Украине запустили экспериментальный проект нового механизма финансирования социальных услуг для отдельных категорий переселенцев, по которому средства поступают напрямую на специальные счета получателей.

Также мы писали о выплатах ВПО в августе - деньги на проживание поступают по установленному графику, однако отдельным категориям переселенцев следует своевременно обновить свои данные. С 1 августа часть ВПО потеряла право на жилищный ваучер, хотя вместе с тем появился новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Внутренне перемещенные лица Жилье для переселенцев
Новости
НАТО раскрыла свой пошаговый план на случай нападения России, - Bild
НАТО раскрыла свой пошаговый план на случай нападения России, - Bild
Аналитика
Бизнес в отчаянии, нужно искать механизмы компенсации убытков: интервью с Гетманцевым
Ростислав Шаправский, Дмитрий Олейник Бизнес в отчаянии, нужно искать механизмы компенсации убытков: интервью с Гетманцевым