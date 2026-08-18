План в обмен на иммунитет. Что Кабмин Корецкого будет делать с зарплатами, пенсиями и обороной

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17 августа Кабмин передал в Раду программу своей деятельности на два года. Работа над документом продолжалась почти месяц. На прошлой неделе члены правительства работали над драфтом совместно с парламентариями, внеся в него определенные изменения.

Специальный корреспондент "РБК-Украина" Юрий Дощатов проанализировал первый драфт и финальный вариант документа, выделив основные обещания нового правительства.Юрия Дощатова.

Главное: Политический иммунитет: Утверждение документа защищает правительство от отставки из-за оценки работы на 1 год.

Евроинтеграция и МИД: открытие переговоров по всем 6 кластерам ЕС и вступление в Объединенные экспедиционные силы (ОЕС).

Энергетика: ремонт 8 ГВт мощностей, запуск 800 МВт газовой генерации и защита инфраструктуры.

Экономика и финансы: привлечение 101 млрд долларов господдержки за два года, увеличение налоговых поступлений на 15–20% и продажа двух госбанков до конца 2027-го.

Социальная сфера: переход к новой модели пенсий (без повышения минималки до 6 тыс. грн), повышение зарплат педагогам и медикам, расширение программы “Доступные лекарства”.

Цифровизация: запуск 5G в 5 городах и автономность 70% вышек связи до 72 часов без света.

Почти через месяц после назначения Кабинет министров Сергея Корецкого представил народным депутатам проект программы деятельности на 2026-2027 годы. Этот документ определяет главные направления работы правительства и его приоритеты на ближайшие два года.

"Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению предусмотрена четкая персональная ответственность", – заявил Корецкий после утверждения программы Кабмином.

В программе правительства действительно четко прописаны основные цели по всем направлениям деятельности, главные задачи и критерии их выполнения. Также определено, что за выполнение критериев по каждому направлению отвечает профильное министерство или вице-премьер.

Зачем нужна программа правительства

Для правительства программа имеет не только политическое, но и вполне практическое значение. Ее утверждение Радой дает Кабмину годичный иммунитет. Депутаты не могут в течение этого срока отправить правительство в отставку из-за неудовлетворительной оценки его работы.

Впрочем, в украинской политической практике наличие программы не всегда защищает правительство от отставки.

Например, программа деятельности Кабмина Алексея Гончарука была утверждена Радой через месяц после назначения его правительства. Но еще через два месяца политическая ситуация сложилась так, что Гончаруку пришлось подать в отставку.

По собственному желанию ушли с должности главы правительства и два следующих премьер-министра.

Денис Шмыгаль более пяти лет работал вообще без утвержденной программы деятельности. Его отставка так же состоялась не по результатам работы, а по заявлению о сложении полномочий.

Бывшая премьер Юлия Свириденко тоже работала без утвержденной программы, хотя ее правительство подготовило проект документа в августе прошлого года, но Рада его не утвердила.

Что обещает сделать правительство Корецкого до конца следующего года

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

До конца 2027 года вице-премьер Всеволод Ченцов должен обеспечить открытие переговоров по всем переговорным кластерам для вступления Украины в ЕС (всего 6 кластеров) и выполнение условий для обеспечения готовности к закрытию всех переговорных разделов.

Также до конца следующего года нужно выполнить условия и подать заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA), и получить положительное решение Совета ОЭСР относительно начала переговоров и Дорожную карту по обретению Украиной членства в ОЭСР.

Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АССА) нужно заключить до конца 2026 года.

Министерство обороны

В 2026-2027 годах первоочередные потребности Вооруженных Сил в образцах вооружения, военной и специальной техники, ракетах и боеприпасах должны быть обеспечены на 100%.

Личным составом силы обороны должны быть тоже полностью укомплектованы. Доля граждан, прошедших подготовку в центрах подготовки к национальному сопротивлению, в 2027 году должна увеличиться на 20% и достигнуть 60 тыс. человек в год.

Должен быть внедрен учет данных о заболеваниях (ранениях, контузиях, увечьях, травмах), анализ их причин и оценка качества оказания помощи путем создания электронного реестра боевых травм для военнослужащих сил обороны – это цель на 2027 год.

Вооружения и военной техники за счет кредитных средств ЕС планируется закупить не менее чем на 60 млрд евро. В том числе не менее 50 процентов продукции производства ОПК Украины.

Кроме этого, должно быть обеспечено выполнение стратегических проектов по производству критических вооружений украинских и международных образцов, в частности противобаллистической защиты и баллистического вооружения.

Министерство внутренних дел

До конца 2027 года МВД должно сформировать четыре новых подразделения Национальной гвардии Украины для участия в боевых действиях и обеспечить их необходимыми ресурсами. Создать Единый авиационный хаб в сфере управления МВД.

До конца текущего года – достичь снижения количества погибших в ДТП на 5% и обследовать 100% объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. Также усилить инженерную и фортификационную защиту государственной границы Украины с РФ и Беларусью. Обеспечить на 90% инженерное обустройство границы с ЕС и Молдовой до конца 2026 года.

Министерство энергетики

Минэнерго должно выполнить плановые ремонты оборудования электростанций (АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС/ГАЭС) общей мощностью не менее 8 ГВт для обеспечения прохождения осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.

Завершить осуществление мероприятий по усилению инженерно-технической защиты I и II уровня на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

До конца текущего года ввести в эксплуатацию не менее 800 МВт – мощностей распределенной газовой генерации, в том числе не менее 200 МВт государственными энергетическими компаниями. Для прохождения отопительного сезона сформировать гарантированный страховой запас природного газа в объеме, необходимом для стабильного прохождения осенне-зимнего периода – это план на 2027 год.

Также в следующем году должны быть созданы минимальные запасы нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями законодательства Украины и Европейского Союза (этот запас соответствует 90 дням среднесуточного чистого импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления – ред.)

До конца следующего года планируется завершить подготовку к интеграции рынков электроэнергии и природного газа во внутренний рынок ЕС.

В сферу управления ФГИУ до конца следующего года должны быть переданы 100% предприятий ТЭК, определенных для приватизации или ликвидации.

Министерство экономики и окружающей среды

Задача Минэкономики – удерживать уровень деловой активности бизнеса на стабильном уровне до конца 2027 года. За этот срок необходимо сформировать на уровне технико-экономического обоснования (feasibility study) перечень проектов восстановления объемом более чем на 50 млрд долларов.

Сохранить занятость населения в 2026 году на уровне не ниже показателя на 1 мая 2026 года – 10,4 млн человек. В следующем году увеличить количество занятых в экономике на 3%. Продемонстрировать прогресс по адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

До конца следующего года создать интегрированную информационную систему мониторинга окружающей среды, создать углеродный реестр и Центр кадастра и мониторинга вод.

Министерство аграрной политики и продовольствия

Рост доли переработки в структуре аграрного экспорта до конца 2027 года должен увеличиться до 63% (показатель прошлого года – 47,8%), а объем аграрного экспорта – не менее чем на 4 млрд долларов США (в прошлом году – 22,53 млрд долларов). Это главная задача для Минагро.

Около 70% собственников/пользователей земельных участков, используемых для размещения и обслуживания фортификационных сооружений, должны начать получать компенсации с 2027 года.

Площади орошения должны увеличить до 200 тыс. гектаров до 2027 года (сейчас – до 14 га. – ред). Объем заготовки древесины – до 15,5 млн куб. метров в 2027 году (в 2025 году – 14,08 млн куб. метров).

Министерство финансов

В 2026 году Минфин должен обеспечить привлечение 49 млрд долларов внешней поддержки. В следующем – 52 млрд долларов.

Налоговые поступления в госбюджет в текущем году должны увеличиться на 15%, в следующем – не менее чем на 20%, в том числе за счет детенизации. Удерживать средневзвешенную стоимость государственного долга на уровне не выше 5%. Провести конкурсы по продаже двух банков государственного сектора до конца 2027 года.

Критерий касательно продажи банков был изменен. В первоначальном проекте документа конкурсы планировалось только начать до конца следующего года.

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту

До конца следующего года должен быть открыт новый пункт пропуска на границе Украины с Румынией и модернизированы 5 существующих. Увеличена на 15% пропускная способность пунктов пропуска; обеспечено 100% технического контроля ввозимых подержанных автомобилей; сохранен транспортный безвиз с ЕС; ликвидированы повреждения дорожного покрытия дорог государственного значения.

Также должна быть защищена дорожная инфраструктура прифронтовых территорий; расширена электрификация западного железнодорожного направления; построена евроколея к государственной границе Украины с странами ЕС; восстановлено 70% поврежденных локомотивов; обновлено 10% подвижного состава железной дороги; обустроено 25 инклюзивных железнодорожных вокзалов.

Кабмин должен внести в Верховную Раду Украины законопроекты относительно Национального бюро расследования аварийных происшествий на транспорте и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

До конца следующего года уровень инвестиций, привлеченных в морской торговый порт "Черноморск", должен составить 300 млн евро, а работа портов Большой Одессы и Дунайского региона должна быть стабильной.

Также, до конца 2027 года должна быть обеспечена готовность к открытию воздушного пространства.

Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

В период 2026-2027 годов должно быть налажено справедливое финансирование общин и создан единый план социальных услуг с учетом потребностей ВПЛ и прифронтовых регионов. Обеспечена доступность 100% услуг и льгот для ВПЛ в формате "единого окна" (кроме временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий).

До конца следующего года должно быть обустроено 500 маршрутов безбарьерности в территориальных общинах. Заключено не менее 100 партнерств "мостов доверия" между украинскими общинами и регионами и общинами и регионами стран пребывания украинцев.

Эти "мосты доверия" должны предусматривать механизмы подготовки к возвращению украинцев домой. Также должно быть подготовлено 1000 проектных менеджеров и привлечено 500 млн долларов США на проекты по восстановлению для общин и регионов.

Министерство социальной политики, семьи и единства

В финальном варианте программы правительство изъяло из перечня задач поднятие минимальной пенсии в следующем году до 6 тыс. гривен.

Вместо этого пункта в программу был внесен критерий о переходе до конца следующего года к новой модели пенсионного обеспечения, включающей базовую защиту по возрасту, страховую пенсию в соответствии со сделанными взносами, профессиональные пенсионные механизмы и добровольные накопления.

В Министерстве соцполитики «РБК-Украина» объяснили, что убрали пункт о конкретном размере минимальной пенсии из-за того, что он может измениться, так как зависит от размера прожиточного минимума. "Но это точно будет не менее 6 тысяч гривен", — отметили в пресс-службе Минсоцполитики.

О возможной минимальной пенсии в 6 тысяч гривен в январе в интервью РБК-Украина сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

До конца следующего года должно быть увеличено на 15% количество организаций, предоставляющих социальные услуги, количество центров жизнестойкости, предоставляющих поддержку людям в сложных жизненных обстоятельствах, должно увеличиться до 735 (сейчас их меньше 400 – ред.)

Финансовую поддержку в размере 19,4 тысяч гривен должны до конца текущего года получить около 350 тысяч домохозяйств, помощь по уходу за ребенком в возрасте до одного года – более 180 тыс. человек.

Доля официально трудоустроенных лиц с инвалидностью до конца 2027 года должна повыситься с 16% до 25%.

Министерство по делам ветеранов

До конца следующего года должны быть разграничены категории лиц: ветераны Второй мировой войны и принимавшие участие в боевых действиях на территории других государств; лица, принимавшие участие в Революции Достоинства; ветераны войны, принимавшие участие в отпоре вооруженной агрессии РФ против Украины; лица, привлекавшиеся к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Около 50% ветеранских услуг должны быть единого стандарта.

До конца 2027 года должны быть предоставлены услуги более 40 тыс. ветеранам войны и членам их семей в сферах физического и психического здоровья, которые не входят в программу медицинских гарантий.

Получить денежную помощь для занятий физической культурой и спортом должны 300 тыс. ветеранов войны. Более 5 тыс. ветеранов и члены их семей должны быть обеспечены жильем путем выплаты денежных компенсаций. Профессиональной адаптацией должны воспользоваться не менее 4 тыс. ветеранов войны и членов их семей – не менее 2 тыс. человек ежегодно.

Государственную финансовую поддержку для начатия или развития предпринимательской деятельности должны получить не менее 800 субъектов ветеранского предпринимательства – не менее 400 субъектов ежегодно.

Государственная помощь на обучение должна быть выплачена около 11 тыс. детей ветеранов войны за период 2026-2027 годов.

Также должно быть начато строительство более 20 государственных ветеранских пространств до конца следующего года. Кроме этого, до конца этого года должны быть сформированы единые стандарты функционирования военных кладбищ.

Министерство здравоохранения

До конца следующего года уровень оплаты труда работников сферы здравоохранения должен быть не ниже средней заработной платы в экономике. В Единый реестр квалификаций должно быть добавлено не менее 10 медсестринских профессий до конца текущего года.

Программа реимбурсации лекарственных средств, охватывающая более 3 млн пациентов ежегодно, должна быть расширена, а объем расходов на реимбурсацию лекарственных средств украинского производства увеличен минимум на 25%.

270 учреждений здравоохранения (170 коммунальных и 100 – учреждений первичного звена) до конца следующего года должны быть обеспечены солнечными электростанциями.

До конца 2027 года все учреждения здравоохранения должны быть обеспечены доступом к скоростному Интернету.

Министерство образования и науки

До конца следующего года должна быть повышена зарплата педагогическим, научно-педагогическим работникам – на 20%. Научным работникам по результатам аттестации – до 50%.

Также до конца 2027 года должно быть обустроено дополнительно 500 учреждений образования с укрытиями, 500 – с бесперебойным электроснабжением, не менее 50 автономных школ. Должно быть закуплено 1 000 школьных автобусов.

Вдвое должны быть увеличены академические стипендии в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования – это план до конца 2027 года.

Меньше мере 60 тысяч студентов должны получить государственные гранты для получения высшего образования.

Министерство молодежи и спорта

До конца следующего года правительство планирует сделать спорт в Украине доступным для всех, вывести украинских атлетов на высший мировой уровень и привлечь к регулярным тренировкам 2,1 миллиона обычных граждан.

Также планируется начать сбор пожертвований на восстановление пяти уничтоженных спортивных объектов в Сумах, Харькове, Киеве, Чернигове и Черниговской области.

Министерство культуры

До конца следующего года 15% национальных учреждений культуры должны получить помощь меценатов. Также планируется разработать новую модель оплаты труда работников учреждений культуры.

Украина должна принять участие в девяти ключевых мировых культурных событиях (биеналле, книжные ярмарки, кинофестивали и т.д.). 24 новых объекта украинского культурного наследия будут внесены в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО.

До конца следующего года будет проведена всемирная конференция украинистики и завершены консервационные работы Успенского собора Киево-Печерской Лавры. 100% памятников национального значения будут внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (єПамʼятка).

Общее количество эвакуированных музейных предметов за время полномасштабного вторжения РФ до конца следующего года должно превысить 1 млн единиц.

Благодаря госпрограмме "Тисячовесна" уровень потребления населения Украины украинского контента должен вырасти на 10% в 2027 году.

Министерство иностранных дел

МИД должен в течение всего периода обеспечивать долгосрочную устойчивую оборонную поддержку Украины. Способствовать усилению украинской оборонной промышленности деятельности 11 оборонных коалиций, включая Коалицию желающих и Интегрированную антибаллистическую коалицию.

До конца следующего года Украина в рамках действующего статуса "Усиленного партнерства" намерена интегрироваться в Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) как ее полноправный член.

Также планируется создать правовые основания для начала операционной работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

МИД должен применять действия для дальнейшей изоляции РФ на международной арене, усилению давления на страну-агрессора в международных организациях и на международных площадках (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совет Европы, Организация по запрещению химического оружия и т.д.)

Министерство цифровой трансформации

До конца следующего года не менее 70% базовых станций мобильной связи должны быть способны работать в условиях отсутствия электроснабжения не менее 72 часов.

В пяти населенных пунктах (Львов, Бородянка, Харьков, Киев, Одесса) уже до конца текущего года должно быть обеспечено пилотное внедрение технологии мобильной связи 5G.

Критические государственные системы должны восстанавливать работу в течение 24 часов в случае нарушения функционирования основной цифровой инфраструктуры.

Министерство юстиции

До конца текущего года Минюст должен усовершенствовать автоматизированную систему исполнительного производства. До конца следующего – расширить онлайн-доступ к документам Национального архивного фонда и к информации о сохраненных документальных свидетельствах относительно событий войны за Независимость Украины, находящихся как в государственных архивных учреждениях, так и в организациях гражданского общества.

Также, юридическое ведомство должно на постоянной основе внедрить механизм привлечения психологов к уголовным производствам с участием малолетних и несовершеннолетних лиц.

Также до конца текущего года Минюст должен обеспечить полноценную интеграцию субъектов пробации (осужденных без изоляции от общества – ред.) из числа ветеранов войны в общество и предотвращение рецидивов.