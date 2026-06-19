Сколько украинцы тратят на жилье и для кого эти суммы критичны

Для значительной части внутренне перемещенных лиц расходы на аренду жилья и коммунальные услуги стали критической финансовой нагрузкой. Именно поэтому государство дожно развивать механизмы доступной аренды и социального жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк .

Главное: Масштабы аренды среди ВПЛ: В целом в Украине жилье снимают 17% граждан.

В целом в Украине жилье снимают 17% граждан. Финансовая нагрузка: Расходы на жилье стали непосильными для большинства - 16% украинцев тратят более 70% всех своих доходов.

Расходы на жилье стали непосильными для большинства - 16% украинцев тратят более 70% всех своих доходов. Что предлагают власти: В профильном комитете ВР подчеркивают, что государство должно отойти от логики исключительно "нового строительства" и срочно развивать сектор доступной аренды и фонды социального жилья для тех, кто не может позволить себе рыночные цены.

В профильном комитете ВР подчеркивают, что государство должно отойти от логики исключительно "нового строительства" и срочно развивать сектор доступной аренды и фонды социального жилья для тех, кто не может позволить себе рыночные цены. Изменения для владельцев квартир: Аренду хотят полностью легализовать, снизив налоговую нагрузку на арендодателей.

Такие выводы были сделаны по результатам социологического исследования "Благосостояние, покупательские привычки и жилищный вопрос украинцев", проведенного в конце мая.

Сколько украинцев снимают жилье

По данным опроса, в целом жилье арендуют 17% украинцев.

В то же время среди граждан, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены переехать в другую область, доля арендаторов составляет уже 65%.

Среди тех, кто переместился в пределах своей области, жилье снимают 35% опрошенных.

"Эти цифры показывают прямую связь между внутренним перемещением и потребностью в аренде. Для людей, которые лишились возможности жить в собственном доме или были вынуждены переехать из-за боевых действий, аренда часто становится не временным решением на несколько месяцев, а долгосрочной реальностью", - отметила Шуляк.

Сколько доходов украинцы тратят на жилье

Отдельной проблемой, по словам народного депутата, является высокая финансовая нагрузка на арендаторов. Согласно результатам исследования:

36% арендаторов тратят на жилье и коммунальные услуги от 20% до 50% своих доходов;

арендаторов тратят на жилье и коммунальные услуги 28% направляют на эти нужды от 50% до 70% своего бюджета ;

направляют на эти нужды ; 16% тратят более 70% своего дохода.

"Это означает, что для значительной части арендаторов расходы на жилье уже являются критическими или близки к критическим. Особенно это касается ВПЛ, у которых одновременно возникают расходы на адаптацию в новой общине, поиск работы, обучение детей и обустройство быта", - пояснила Шуляк.

Какие решения предлагают

По мнению народного депутата, жилищная политика должна учитывать не только восстановление и строительство нового жилья, но и развитие доступной аренды.

Речь идет о создании прозрачного и легального рынка аренды, защите прав арендодателей и арендаторов, заключении официальных договоров, а также о развитии социального жилья для граждан, которые не могут позволить себе рыночные цены.

Кроме того, одним из шагов к легализации рынка может стать снижение налоговой нагрузки для владельцев жилья.

"Если владельцам жилья будет проще и выгоднее заключать официальные договоры, это обеспечит большую защиту как тем, кто сдает жилье, так и тем, кто его арендует", - подчеркнула Шуляк.

По её словам, результаты исследования в очередной раз подтверждают необходимость реализации жилищной реформы, ведь для миллионов украинцев вопрос жилья остаётся не частью будущего восстановления, а повседневной проблемой, от которой зависит возможность работать, интегрироваться в новые общины и планировать будущее.