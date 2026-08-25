Житлова реформа під загрозою? Кабмін пропустив дедлайн для важливих рішень

Закон України "Про основні засади житлової політики" набрав чинності 15 лютого. Після цього Кабінет міністрів мав шестимісячний строк, відведений на розроблення відповідної підзаконної бази.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк .

Головне: Важливий дедлайн : КМУ пропустив шестимісячний строк на ухвалення підзаконних актів до житлового закону й не затвердив Державну стратегію житлової політики до 2033 року (необхідну для формування показників держбюджету на 2027 рік).

: КМУ пропустив шестимісячний строк на ухвалення підзаконних актів до житлового закону й не затвердив Державну стратегію житлової політики до 2033 року (необхідну для формування показників держбюджету на 2027 рік). Невиконані завдання : уряд не запустив Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему, не визначив правила набуття статусу операторів соціального житла, не затвердив методику розрахунку соціальної оренди й вимоги до споживчої якості житла.

: уряд не запустив Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему, не визначив правила набуття статусу операторів соціального житла, не затвердив методику розрахунку соціальної оренди й вимоги до споживчої якості житла. Проблема з даними : житловими питаннями окремо займаються кілька міністерств, тому немає єдиної картини й точних даних про стан як державного, так і комунального житлового фонду.

: житловими питаннями окремо займаються кілька міністерств, тому немає єдиної картини й точних даних про стан як державного, так і комунального житлового фонду. Можливий вихід: затверджена урядом 17 серпня Програма діяльності передбачає завдання для Міністерства у справах громад, територій та ВПО вже у 2026 році доопрацювати правове регулювання управління житловим фондом і запровадити цифрову систему його обліку.

Коли сплив установлений законом строк

Шуляк нагадала, що Верховна Рада схвалила закон №4751-IX "Про основні засади житлової політики" в другому читанні 13 січня 2026 року.

12 лютого документ підписав президент Володимир Зеленський, а чинності він набрав 15 лютого.

Саме з цієї дати, за словами політикині, і відлічувався шестимісячний строк, відведений Кабінету міністрів України на розроблення підзаконної бази.

Тобто він сплив 15 серпня 2026 року.

Що саме повинні були зробити урядовці

Голова комітету ВРУ пояснила, що у встановлений законом строк Кабмін повинен був ухвалити підзаконні акти до житлового закону, необхідні для запуску реформи.

Не було також затверджено й Державну стратегію житлової політики до 2033 року, необхідну для формування відповідних показників Державного бюджету на 2027 рік (проєкт якого парламент традиційно подає до 15 вересня).

Шуляк уточнила, що в межах вищезазначеного строку, уряд мав:

запустити Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему;

визначити правила набуття статусу операторів соціального та доступного житла;

затвердити методику розрахунку соціальної оренди й вимоги до споживчої якості житла.

"Жодне з цих рішень не ухвалене", - констатувала народна депутатка.

Чому важливо оперативно виправити ситуацію

Шуляк зауважила, що особливо гостро бракує єдиної картини по всій країні.

Адже житловими питаннями окремо займаються Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, Міністерство у справах ветеранів і Міністерство оборони (кожне - зі своїми даними, які ніде не зведені в одному місці).

Тобто без запуску Єдиної інформаційно-аналітичної системи, за словами експертки, ніхто в державі не може точно сказати, що насправді відбувається з житловим фондом - ані державним, ані комунальним.

"Є дані, є аналітика - можна ухвалювати якісні рішення. Немає даних - і якість цих рішень буде відповідною", - пояснила нардепка.

Вона додала, що це - "виклик як для профільного міністерства, так і для всього уряду в цілому".

"Без чіткого порядку залишається у підвішеному стані й приватний бізнес, який планує працювати оператором соціального чи доступного житла", - додала Шуляк.

Що може змінити Програма діяльності уряду

Голова комітету ВРУ нагадала, що 17 серпня Кабінет міністрів затвердив Програму діяльності, яку найближчим часом розглядатиме Верховна Рада.

Вона уточнила, що документ покладає на новостворене Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб завдання вже у 2026 році:

доопрацювати правове регулювання управління житловим фондом;

запровадити цифрову систему його обліку.

"Ми наполягли, щоб імплементація цього закону в 2026 році була прописана в Програмі дій уряду", - повідомила Шуляк.

Отже, якщо парламент підтримає цю програму - "у Кабміну буде чітко зафіксована часова рамка, коли він має виконати свою частину роботи".