Жителя Николаева отправили в тюрьму. Он работал на блогера, связанного с ФСБ

Жителя Николаева приговорили к девяти годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. Он передавал представителю ФСБ информацию о Силах обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Осужденным соратником является 33-летний житель Николаева, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству сразу после начала полномасштабного вторжения РФ.
"Во внимание" ФСБ он попал из-за своих неоднократных высказываний в прокремлевских Telegram-каналах в поддержку захватчиков.
Злоумышленник пытался выявить места временного базирования штабов ВСУ и основные маршруты передвижения военной техники украинских защитников.
Он осуществлял доразведку вражеских "прилетов" после массированных воздушных атак РФ на территорию области.
Такие разведданные нужны были оккупантам для корректировки повторных ударов по местной инфраструктуре. Для коммуникации с врагом информатор использовал популярный мессенджер, а передачу сведений осуществлял в виде текстовых сообщений.
В СБУ отметили, что мужчина был частью агентурной сети ФСБ, которая была обезврежена в начале октября прошлого года в Николаевской области.
Тогда в результате многоэтапной спецоперации киберспециалисты СБУ задержали 13 вражеских приспешников, которые разведывали позиции Сил обороны и корректировали воздушные удары РФ по региону.
Фото: Агент РФ (facebook.com/pgo.gov.ua)
Все они были на прямой связи с пророссийским блогером Сергеем Лебедевым (более известным под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ.
На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения.
Ему назначил ему 9 лет тюрьмы. Это уже шестой приговор суда в отношении участников этой агентурной сети ФСБ.
"Благодаря СБУ еще пятеро злоумышленников получили от 8 до 15 лет тюремного заключения", - добавили правоохранители.
Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
Также предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в составе армии РФ воевал в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.