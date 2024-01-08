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Жителя Николаева отправили в тюрьму. Он работал на блогера, связанного с ФСБ

Архивное фото: Жителя Николаева отправили в тюрьму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Николаева приговорили к девяти годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. Он передавал представителю ФСБ информацию о Силах обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Осужденным соратником является 33-летний житель Николаева, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству сразу после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Во внимание" ФСБ он попал из-за своих неоднократных высказываний в прокремлевских Telegram-каналах в поддержку захватчиков. 

Злоумышленник пытался выявить места временного базирования штабов ВСУ и основные маршруты передвижения военной техники украинских защитников.

Мужчина передавал данные о последствиях ударов РФ

Он осуществлял доразведку вражеских "прилетов" после массированных воздушных атак РФ на территорию области.

Такие разведданные нужны были оккупантам для корректировки повторных ударов по местной инфраструктуре. Для коммуникации с врагом информатор использовал популярный мессенджер, а передачу сведений осуществлял в виде текстовых сообщений.

Он передавал информацию блогеру, связанному с ФСБ

В СБУ отметили, что мужчина был частью агентурной сети ФСБ, которая была обезврежена в начале октября прошлого года в Николаевской области. 

Тогда в результате многоэтапной спецоперации киберспециалисты СБУ задержали 13 вражеских приспешников, которые разведывали позиции Сил обороны и корректировали воздушные удары РФ по региону.

Фото: Агент РФ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Все они были на прямой связи с пророссийским блогером Сергеем Лебедевым (более известным под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на ФСБ.

Его отправили в тюрьму

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения.

Ему назначил ему 9 лет тюрьмы. Это уже шестой приговор суда в отношении участников этой агентурной сети ФСБ. 

"Благодаря СБУ еще пятеро злоумышленников получили от 8 до 15 лет тюремного заключения", - добавили правоохранители.

Приговоры для предателей и оккупантов

Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Также предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в составе армии РФ воевал в Запорожской области.

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