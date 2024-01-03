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Предатель из Крыма воевал под Работино. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Украина, Среда 03 января 2024 21:14
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Предатель из Крыма воевал под Работино. Его приговорили к 15 годам тюрьмы Архивное фото: Предатель из Крыма воевал под Работино (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в составе армии РФ воевал в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Житель Симферополя добровольно по контракту был зачислен в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на украинском полуострове.

После прохождения "курсов" боевой подготовки его в составе группировок российской армии отправили на Запорожское направление.

Предатель из Крыма воевал под Работино. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Предатель (gp.gov.ua)

Там в должности стрелка он обеспечивал оборону рубежей с целью удержания захваченной врагом территории Пологовского района и участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины.

Предателя отправили в тюрьму

В августе 2023 года во время боевого столкновения возле села Работино Запорожской области украинские защитники взяли его в плен и передали правоохранительным органам.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Он приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену с конфискацией всего принадлежащего имущества.

СБУ охотится на предателей Украины

Мы сообщали, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

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