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Пытал и имитировал казнь гражданских. Командира РФ приговорили к 10 годам заключения

Украина, Среда 13 декабря 2023 22:58
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Пытал и имитировал казнь гражданских. Командира РФ приговорили к 10 годам заключения Фото: командира РФ приговорили к 10 годам (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области приговорили к 10 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд заочно признал заместителя командира взвода - командира боевой машины 1 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы вооруженных сил РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Подробности дела

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года во время оккупации села Лубянка Бучанского района Киевской области, осужденный на одной из улиц села остановил трех местных жителей.

Направив на них автоматическое оружие, угрожая убийством, оккупант приказал потерпевшим пройти в хозяйственное помещение на территории одного из домовладений для допроса.

Командир боевой машины надел на голову одного из задержанных мешок, завязал ему руки за спиной и бил прикладом автомата по голове. После этого он поставил трех мужчин на колени и продолжил бить по разным частям тела, проводя их незаконный допрос.

Военнослужащий РФ осуществлял выстрелы в направлении потерпевших, имитируя их казнь. По очереди он отводил задержанных граждан в подвал, где заставлял раздеться и искал на их телах символические татуировки.

Приговором суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно суд вынес приговор двум оккупантам, воевавшим на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Также был осужден предатель из Купянска, устроившийся к врагу работать правоохранителем. Следующие 13 лет он проведет в тюрьме.

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