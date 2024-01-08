Жителя Миколаєва відправили до в'язниці. Він працював на блогера, пов'язаного з ФСБ

Деталі справи

Засудженим соратником є 33-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"До уваги" ФСБ він потрапив через свої неодноразові висловлювання у прокремлівських Telegram-каналах на підтримку загарбників.

Зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування штабів ЗСУ та основні маршрути пересування військової техніки українських захисників.

Чоловік передавав дані про наслідки ударів РФ

Він здійснював дорозвідку ворожих "прильотів" після масованих повітряних атак РФ на територію області.

Такі розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних ударів по місцевій інфраструктурі. Для комунікації з ворогом інформатор використовував популярний месенджер, а передачу відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень.

Він передавав інформацію блогеру, пов'язаному з ФСБ

У СБУ зазначили, що чоловік був частиною агентурної мережі ФСБ, яку було знешкоджено на початку жовтня минулого року в Миколаївській області.

Тоді в результаті багатоетапної спецоперації кіберфахівці СБУ затримали 13 ворожих поплічників, які розвідували позиції Сил оборони та коригували повітряні удари РФ по регіону.

Фото: Агент РФ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Усі вони були на прямому зв'язку з проросійським блогером Сергієм Лебедєвим (більш відомим під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку і працює на ФСБ.

Його відправили до в'язниці

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації про напрям, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Йому призначив йому 9 років в'язниці. Це вже шостий вирок суду щодо учасників цієї агентурної мережі ФСБ.

"Завдяки СБУ ще п'ятеро зловмисників отримали від 8 до 15 років тюремного ув'язнення", - додали правоохоронці.

Вироки для зрадників і окупантів

Командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Також зрадника з Криму засудили до 15 років в'язниці. Він у складі армії РФ воював у Запорізькій області.