ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без света целый день: жителей Славутича предупредили о длительном отключении

Вторник 23 декабря 2025 13:58
UA EN RU
Без света целый день: жителей Славутича предупредили о длительном отключении Света в Славутиче завтра не будет с утра и до ночи (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 24 декабря, электроснабжение в городе Славутич будет отсутствовать в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Черниговоблэнерго" в Facebook.

Как долго и почему не будет света в Славутиче

Согласно информации облэнерго, в течение 24 декабря в городе Славутич будет отключено электроснабжение для потребителей:

  • с 8:00 (утром);
  • до 24:00 (ночью).

Сообщается, что такое решение приняли "для выполнения регламентных работ".

"В случае необходимости об изменениях во времени отключения будет сообщено дополнительно", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Без света целый день: жителей Славутича предупредили о длительном отключенииПубликация облэнерго (скриншот: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Стоит отметить, что город Славутич расположен в междуречье Десны и Днепра (в 200 километрах севернее Киева, почти на границе с Беларусью).

Географически он относится к территории Черниговской области, однако административно - к Вышгородскому району Киевской области.

Славутич имеет 14 кварталов: Бакинский, Днепровский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Деснянский, Полесский, Рижский, Таллиннский, Тбилисский, Черниговский, Печерский и Северянский.

Этот город считается уникальным, ведь решение о его создании приняли 2 октября 1986 года для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей (после аварии на ЧАЭС).

Без света целый день: жителей Славутича предупредили о длительном отключенииРасположение города Славутич (карта: e-slavutych.gov.ua)

Как следить за информацией "Черниговоблэнерго"

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", в целом потребители могут узнать о запланированных отключениях электроэнергии:

Кроме того, проверить информацию насчет очередей графиков почасовых отключений (ГПВ) и свой личный график (по номеру лицевого счета) можно:

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, какая разница между экстренными отключениями и блэкаутом.

Кроме того, украинцам объяснили, почему графики отключений света могут меняться в течение дня и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).

Читайте также о графиках отключений света в Украине в целом - какие их виды бывают и на кого они распространяются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Славутич Графики отключения света Черниговоблэнерго Электроэнергия Отключения света Энергетики
Новости
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Под ударом пол Украины: РФ применила для атаки 650 дронов и более 30 ракет
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ