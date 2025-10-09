ua en ru
Жили под давлением и угрозами: Украина спасла из оккупации 23 детей

Украина, Четверг 09 октября 2025 22:39
Жили под давлением и угрозами: Украина спасла из оккупации 23 детей Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации более 20 детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вывезти из временно оккупированных территорий 23 детей. Они жили в условиях угроз и давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Ермак рассказал, что среди возвращенных детей - двое сестер 11 и 14 лет, которых оккупанты пытались заставить ходить в российскую школу. Их матери россияне угрожали, что дочерей заберут в случае отказа.

При этом один из подростков после оккупации остался без опеки - его заставили оформить российский паспорт, но он отказался учиться в российской школе. А маленькую девочку и ее маму однажды не выпустили с оккупированной территории, потому что их родственник служил в Вооруженных силах Украины. После этого семья осталась без документов и жила под постоянным давлением.

"Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к спокойной жизни", - отметил руководитель ОП.

"Перевоспитание" детей в оккупации

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях россияне "перевоспитывают" украинских детей.

По его словам, для этого в России разработали абсолютно тоталитарные программы, в рамках которых детей настраивают воевать даже против своей Родины.

Также недавно Центр национального сопротивления сообщал, что в оккупации процесс руссификации теперь дошел даже до детских садов. В частности, там начали проводить уроки русского языка.

