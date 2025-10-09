Жили под давлением и угрозами: Украина спасла из оккупации 23 детей

Украине удалось вывезти из временно оккупированных территорий 23 детей. Они жили в условиях угроз и давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

Ермак рассказал, что среди возвращенных детей - двое сестер 11 и 14 лет, которых оккупанты пытались заставить ходить в российскую школу. Их матери россияне угрожали, что дочерей заберут в случае отказа.

При этом один из подростков после оккупации остался без опеки - его заставили оформить российский паспорт, но он отказался учиться в российской школе. А маленькую девочку и ее маму однажды не выпустили с оккупированной территории, потому что их родственник служил в Вооруженных силах Украины. После этого семья осталась без документов и жила под постоянным давлением.

"Сегодня все спасенные дети в безопасности, получают медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к спокойной жизни", - отметил руководитель ОП.