Россия продолжает русификацию: теперь — в украинских детских садах

Украина, ВОТ, Вторник 07 октября 2025 01:30
Россия продолжает русификацию: теперь — в украинских детских садах Иллюстративное фото: Россия внедряет русский язык в детсадах на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются системные попытки изменить украинскую образовательную среду. После школ и вузов процесс русификации теперь распространяется и на детские сады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Российские оккупационные администрации начали внедрять уроки русского языка даже в детских садах. В старших группах вводятся обязательные занятия по так называемому "развитию речи", в ходе которых детям навязывают русские слова и правила произношения, постепенно вытесняя украинский язык из повседневного общения.

Такой подход фактически превращает систему дошкольного воспитания в инструмент идеологического влияния. Цель подобных действий — сформировать у детей привычку к русскому языку и искоренить украинскую идентичность с самого раннего возраста.

Целенаправленная политика влияния

В ЦНС отмечают, что подобные меры являются частью общей стратегии оккупационных властей по изменению культурного пространства на захваченных территориях. Под прикрытием образовательных программ российская сторона последовательно уничтожает украинские национальные символы, традиции и язык, подменяя их элементами пропаганды.

Напоминаем, что оккупационные администрации на временно захваченных территориях завозят новых "учителей" из России, предлагая им контракты и финансовые выплаты. Таким образом, они формируют кадровый состав школ, заменяя украинских педагогов, которые отказались сотрудничать с оккупационными структурами.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Украины россияне готовят репрессии против родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах в онлайн-формате.

