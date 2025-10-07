Россия продолжает русификацию: теперь — в украинских детских садах
На временно оккупированных территориях Украины продолжаются системные попытки изменить украинскую образовательную среду. После школ и вузов процесс русификации теперь распространяется и на детские сады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
Российские оккупационные администрации начали внедрять уроки русского языка даже в детских садах. В старших группах вводятся обязательные занятия по так называемому "развитию речи", в ходе которых детям навязывают русские слова и правила произношения, постепенно вытесняя украинский язык из повседневного общения.
Такой подход фактически превращает систему дошкольного воспитания в инструмент идеологического влияния. Цель подобных действий — сформировать у детей привычку к русскому языку и искоренить украинскую идентичность с самого раннего возраста.
Целенаправленная политика влияния
В ЦНС отмечают, что подобные меры являются частью общей стратегии оккупационных властей по изменению культурного пространства на захваченных территориях. Под прикрытием образовательных программ российская сторона последовательно уничтожает украинские национальные символы, традиции и язык, подменяя их элементами пропаганды.
Напоминаем, что оккупационные администрации на временно захваченных территориях завозят новых "учителей" из России, предлагая им контракты и финансовые выплаты. Таким образом, они формируют кадровый состав школ, заменяя украинских педагогов, которые отказались сотрудничать с оккупационными структурами.
Отметим, что на временно оккупированных территориях Украины россияне готовят репрессии против родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах в онлайн-формате.