Жили под постоянным давлением россиян: Украина вернула из оккупации маму с четырьмя детьми
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 и 1,5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полтора года, которая решилась на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории", - сообщил Ермак.
По его словам, семья жила под постоянным давлением оккупантов, которые требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе.
Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего отца, и теперь семья в безопасности.
"Спасибо Helping to Leave за содействие в спасении этой семьи. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил глава ОП.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.