Жили під постійним тиском росіян: Україна повернула з окупації маму з чотирма дітьми
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 та 1,5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - повідомив Єрмак.
За його словами, родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.
Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці.
"Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав глава ОП.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.