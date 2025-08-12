ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Жили під постійним тиском росіян: Україна повернула з окупації маму з чотирма дітьми

Вівторок 12 серпня 2025 19:18
UA EN RU
Жили під постійним тиском росіян: Україна повернула з окупації маму з чотирма дітьми Фото: Україна повернула з окупації маму з чотирма дітьми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 та 1,5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - повідомив Єрмак.

За його словами, родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.

Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці.

"Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні Діти
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа