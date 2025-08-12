Жили під постійним тиском росіян: Україна повернула з окупації маму з чотирма дітьми

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 та 1,5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати маму з чотирма дітьми віком 15, 12, 8 років та півтора року, яка зважилася на складний і небезпечний шлях з тимчасово окупованої території", - повідомив Єрмак.

За його словами, родина жила під постійним тиском окупантів, які вимагали, щоб діти навчалися за російською програмою в окупаційній школі, але матері вдалося організувати для старших онлайн-навчання в українській школі.

Вперше за понад три роки діти нарешті побачили свого тата, і тепер родина у безпеці.

"Дякую Helping to Leave за сприяння у порятунку цієї сім’ї. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав глава ОП.