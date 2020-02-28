У Британії повідомили про перший випадок передачі коронавіруса від людини до людини

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Це вже 18 випадок зараження коронавірусом в Англії

Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії повідомило про перший випадок передачі коронавірусу від людини до людини в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Однак у відомстві уточнили, що початкове джерело коронавірусу "невідоме".

"Вірус був переданий у Великобританії, але початкове джерело вірусу на даному етапі неясний. В даний час у нас немає повного розуміння ланцюжка передачі в цьому випадку, але немає ніякої безпосередньої ідентифікованої зв'язку з закордонними подорожами", - заявив головний медичний лікар Кріс Уітті.

При цьому він заявив, що в Англії вже підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом.

" Ще один пацієнт в Англії дав позитивний результат на Covid-19. Вірус був переданий у Великобританії. Поки не ясно, чи був це контакт прямий або непрямий від особи, що недавно повернувся з-за кордону. Це розслідується, і почалося відстеження контактів", - додав лікар.

Також він додав, що п ацієнт був переведений в спеціалізований інфекційний центр NHS у Гі та Сент-Томас.

Нагадаємо, до цього в Європі коронавірус був зафіксований у 23 країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Всього у світі коронавірус офіційно підтверджений в 50 країнах. COVID-19 охопила всі континенти світу, крім Антарктиди.