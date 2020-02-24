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В Італії зафіксовано 229 випадків коронавірусу, - посол

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 21:25
В Італії зафіксовано 229 випадків коронавірусу, - посол
Фото: Євген Перелигін (УНІАН)

Серед інфікованих українців немає

В Італії, станом на 19:00 24 лютого, зафіксовано 229 випадків захворювання на коронавірус. Про це заявив Повноважний посол України в Італії Євген Перелигін під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на 19:00 в Італії зафіксовано 229 інфікованих.

"З них - 172 в регіоні Ломбардія, 32 - Венето, решта - в Емілії Романія, П’ємонті і Лаціо та у місті Рим. Українців серед них немає. До посольств чи генеральних консульств громадяни не зверталися. Карантин введено в 11 містечках двох провінцій Падуя та Лоді", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на державному кордоні та в аеропортах посилять заходи через коронавірус в Італії.

Зокрема, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вживає всіх заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні. Пасажирів із країн з ускладненою епідемічною ситуацією оглядає медик прямо на борту.

Зазначимо, в результаті спалаху коронавірусу в Італії зафіксували п'ятий випадок смерті.

Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу в Італії, - Гончарук В Австрії на кордоні людей з підозрою на коронавірус зупинятимуть для перевірки
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