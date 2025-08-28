"Динамо" против "Маккаби": где смотреть решающий бой за Лигу Европы
В четверг, 28 августа, киевское "Динамо" проведет ответный матч плейоф квалификации Лиги Европы против израильского "Маккаби" Тель-Авив.
Кто фаворит и где смотреть матч - подскажет РБК-Украина.
Динамо на грани провала
Столичный клуб оказался в сложном положении. Команда Александра Шовковского рискует потерять шанс пробиться в групповой этап Лиги Европы и оказаться в Лиге конференций.
Тренер признал проблемы в составе еще после вылета из квалификации Лиги чемпионов от "Пафоса". По его словам, "Динамо" нуждается в усилении на многих позициях. В то же время ожидаемых трансферов за последние недели клуб так и не сделал.
В первом матче против "Маккаби" киевляне остались в меньшинстве после удаления Вивчаренко и не смогли спасти игру, которая закончилась со счетом 1:3. Дополнительно ослабляет состав отсутствие Владислава Ваната и Анхеля Торреса, которые не помогут команде в ответном матче.
В обороне "бело-синие" имеют серьезные кадровые трудности. Молодой Михавко уже доказал свой уровень, однако Попов и Биловар в игре с "Маккаби" выглядели ненадежно. Среди вариантов - шанс для 19-летнего Захарченко.
"Маккаби" - фаворит
Израильский клуб выглядит сильнее благодаря трансферам и более глубокому составу. В предыдущей игре "Маккаби" продемонстрировал более сбалансированный футбол и сумел использовать ошибки соперника.
Прогноз букмекеров
- Победа "Динамо" - 2,09
- Ничья - 3,71
- Победа "Маккаби" - 3,23
Судейская бригада
Ответный матч в Люблине будет обслуживать бригада арбитров из Черногории.
Главный арбитр - 42-летний Никола Дабанович, который получил категорию ФИФА еще в 2009 году. Он имеет опыт работы на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также обслуживал поединки отбора к чемпионатам мира и Европы.
Ассистенты арбитра - Владан Тодорич и Срджан Йованович, которые регулярно работают вместе с Дабановичем на международном уровне. Четвертый арбитр - Милош Бошкович, также представляющий Черногорию.
За систему VAR будут отвечать немецкие арбитры - Беньямин Бранд и Патрик Хансльбауэр.
УЕФА довольно часто доверяет Дабановичу принципиальные еврокубковые игры, поэтому от него ожидают максимально объективного арбитража.
Где смотреть матч
Поединок состоится в польском городе Люблин на стадионе "Motor Lublin Arena". Начало игры в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция доступна на телеканале 2+2, а также на платформе Киевстар ТВ. Дополнительно клубная пресс-служба сообщила, что матч покажет официальный сайт "Динамо".
Ранее мы писали, на каких местах "Динамо", "Шахтер" и другие клубы Украины в рейтинге УЕФА.
Также читайте, что будет с "Динамо", если оно проиграет "Маккаби" в Лиге Европы.