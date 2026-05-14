Минимум 20 человек считаются пропавшими без вести в Киеве, - ГСЧС

13:52 14.05.2026 Чт
2 мин
Спасательная операция на месте обвала дома в Дарницком районе продолжается
Елена Чупровская
Фото: под завалами в Киеве до сих пор ищут по меньшей мере 20 человек (t.me/dsns_telegram)
По меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими в результате обвала дома в Дарницком районе Киева. Спасательная операция на месте удара РФ продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Из-под обломков дома в Дарницком районе достали тела еще двух человек. Теперь количество жертв от удара по девятиэтажке достигло пяти.

Кроме погибших, зафиксировано по меньшей мере 20 человек, местонахождение которых пока неизвестно.

"Кроме того, сейчас есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Из-за ночного обстрела в Киеве пострадали 39 человек, среди них - один ребенок. Еще 28 человек удалось спасти живыми.

Напомним, ночью Россия применила стратегическую авиацию, баллистику и сотни дронов - основной удар снова принял Киев, где полностью разрушен целый подъезд многоэтажки.

Как сообщало РБК-Украина, за ночь россияне выпустили 56 ракет и 675 беспилотников - под ударом оказались Киевщина, Харьковщина, Полтавщина, Одесская область и еще несколько областей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ПВО сбила более 93% ракет и дронов, однако подчеркнул: на все эти удары Украина даст ответ.

