В Киеве повреждена станция метро "Лукьяновская" в результате атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

Из-за обстрела временно ограничили работу и на станции "Крещатик". Закрыли вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни.

Когда станция заработает в обычном режиме, будет объявлено дополнительно.

Сразу после отмены воздушной тревоги работники метрополитена приступили к устранению последствий: проверяют эскалаторы и пассажирскую автоматику.

Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта для пассажиров. Наземный вестибюль получил повреждения от взрывной волны во время массированного ночного обстрела столицы.

Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла по Киеву массированный удар баллистическими ракетами и дронами-"Шахедами". Обломки упали в нескольких районах столицы - есть раненые. Один человек погиб.

Россия попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где находились люди, в другой вспыхнул пожар.