Залпы баллистики, "Шахеды", прилеты в дома: что известно о последствиях атаки на Киев

03:51 24.05.2026 Вс
3 мин
Киев пережил одну из самых масштабных комбинированных атак
aimg Елена Чупровская
Залпы баллистики, "Шахеды", прилеты в дома: что известно о последствиях атаки на Киев Фото: первые подробности массированной атаки (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Ночью 24 мая Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами и ударными дронами. Обломки упали в нескольких районах, есть раненые и погибший человек.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о массированном ударе по состоянию на сейчас.

Главное

  • Баллистические ракеты и "Шахеды" атаковали Киев ночью 24 мая
  • Обломки упали в Подольском, Шевченковском и других районах
  • Дроны попали в 9-этажный и 16-этажный жилые дома
  • Повреждены супермаркет, торговый центр, общежитие, школа.

Есть последствия удара по многим районам столицы

В Подольском районе обломки упали на нежилую застройку - там загорелось здание.

В Шевченковском районе возгорание возникло возле жилого дома, повреждены окна. Спасатели ликвидировали пожар на газовой трубе между домами.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил по меньшей мере четыре локации с последствиями атаки - Шевченковский, Днепровский, Подольский и Соломенский районы.

Корреспонденты РБК-Украина сообщают, что этой ночью в Киеве были слышны очень громкие взрывы. Город окутывает дымом из нескольких локаций.

Прилеты в жилые дома - детали по районам

По состоянию на 3:00 известны следующие последствия:

  • Шевченковский район - дрон попал в 9-этажный дом на уровне 3-4 этажей
  • Оболонский район - удар по нежилому зданию рядом с трехэтажным домом, затем дрон попал в 16-этажный дом на уровне 12-13 этажа, возник пожар; отдельно горит одноэтажный частный дом
  • Деснянский район - дрон попал в здание торгового центра, затем в супермаркет
  • Днепровский район - дрон попал в частный жилой дом, горит гаражный кооператив и повреждено складское здание
  • Дарницкий район - повреждено общежитие и складское помещение

Атака продолжается, украинцев призывают не выходить из укрытий. Ракеты движутся на Киев, сообщают Воздушные Силы.

По состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших. Одного госпитализировали, другим помощь оказали непосредственно на месте.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе произошло попадание в 20-этажный жилой дом на уровне 13 этажа.

"На город еще заходят ракеты. Находитесь в укрытиях!" - написал он в 3:50.

Обновлено в 4:15

Кличко сообщил, что в столице произошло попадание вблизи одной из школ. Там люди находятся в укрытии. Вход в укрытие засыпало. Экстренные службы направляются на место.

Впоследствии мэр сообщил о попадании в еще одну школу. Там произошел пожар на втором этаже.

Количество пострадавших в Киеве возросло до 9.

Обновлено в 4:40

Количество пострадавших в Киеве возросло до 10. Зафиксировано повреждение 5-этажного жилого дома, сообщает Тимур Ткаченко.

Обновлено в 4:45

"В Шевченковском районе попадание в 9-этажный жилой дом между 8 и 9 этажами. Предварительно, погиб 1 человек", - сообщил Кличко.

Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.

Между тем неделю назад глава Кремля Владимир Путин во время совещания с военными лично упомянул "Орешник" и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Удар он приказал нанести якобы в ответ на обстрел общежития колледжа в Старобельске - Генштаб ВСУ подтвердил факт удара, но не по колледжу.

Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
