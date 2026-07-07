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Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции

14:57 07.07.2026 Вт
2 мин
Встреча президентов США и Украины уже запланирована
aimg Елена Чупровская
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп 8 июля проведет полный день на саммите НАТО в турецкой Анкаре, а вечером улетит обратно в Вашингтон. В расписании - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график президента США, обнародованный изданием Roll Call.

Что запланировано на саммите НАТО

Рабочий день президента США Дональда Трампа в Анкаре расписан практически по минутам. Встречи пройдут на территории Президентского комплекса Бештепе.

Двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 14:30 по киевскому времени (07:30 по вашингтонскому времени).

Кроме Зеленского, в расписании президента США еще одна двусторонняя встреча - с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа. Она пройдет сразу после разговора с украинским лидером.

После пресс-конференции президент США отправится с военного аэродрома Этимесгут в Вашингтон.

Напомним, саммит НАТО в Анкаре может пройти непросто через самого Трампа. По информации CNN, президент США отправился на встречу лидеров Альянса в плохом настроении, поскольку в последнее время все более скептически относится к союзническим обязательствам Вашингтона.

Трамп никогда прямо не исключал возможности выхода США из НАТО.

Напомним, в преддверии саммита четыре страны НАТО предложили новый механизм финансирования обороны в поддержку Украины.

Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша объявили о создании Многостороннего оборонного механизма , который должен заработать до 2027 года.

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