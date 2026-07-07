Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Президент США Дональд Трамп 8 июля проведет полный день на саммите НАТО в турецкой Анкаре, а вечером улетит обратно в Вашингтон. В расписании - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график президента США, обнародованный изданием Roll Call.
Что запланировано на саммите НАТО
Рабочий день президента США Дональда Трампа в Анкаре расписан практически по минутам. Встречи пройдут на территории Президентского комплекса Бештепе.
Двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 14:30 по киевскому времени (07:30 по вашингтонскому времени).
Кроме Зеленского, в расписании президента США еще одна двусторонняя встреча - с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа. Она пройдет сразу после разговора с украинским лидером.
После пресс-конференции президент США отправится с военного аэродрома Этимесгут в Вашингтон.
Напомним, саммит НАТО в Анкаре может пройти непросто через самого Трампа. По информации CNN, президент США отправился на встречу лидеров Альянса в плохом настроении, поскольку в последнее время все более скептически относится к союзническим обязательствам Вашингтона.
Трамп никогда прямо не исключал возможности выхода США из НАТО.
Напомним, в преддверии саммита четыре страны НАТО предложили новый механизм финансирования обороны в поддержку Украины.
Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша объявили о создании Многостороннего оборонного механизма , который должен заработать до 2027 года.