Победа за Санду: в Молдове обработали 100% голосов избирателей

В Молдове завершили подсчет голосов избирателей, которые голосовали на парламентских выборах в воскресенье, 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

По результатам голосования, в будущий парламент проходят два избирательных блока и три партии.

Лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS - ред.) с результатом 50,2% голосов. На втором месте - Патриотический блок, за который проголосовали 24,17% избирателей.

Блок "Альтернатива" получил 7,96% голосов. Кроме него, в парламент могут пройти "Наша партия" с результатом 6,2% и партия "Демократия дома" - набрала 5,62%.



Реакция Санду

Президента Молдовы Майя Санду уже провела пресс-конференцию по результатам выборов.

"Я хотела, чтобы молдаване сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила Москва. Я рада, что наш европейский путь в безопасности. Будущее правительство обязано работать с такой же заботой о каждом гражданине, независимо от того, как они проголосовали", - заявила она.