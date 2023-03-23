Вспомнили старые обиды? В Венгрии намекнули на причину блокирования заявки Швеции в НАТО

"Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон спрашивает, в чем проблема венгерских депутатов. Позвольте мне помочь вам это понять на нескольких примерах", - говорится в заявлении.

Орбан упомянул, что 3 марта 2021 года Ульф Кристерссон заявил, что ЕС должен остановить развитие в Венгрии, оказывать давление на венгерское правительство и поддерживать все более сильную оппозицию.

Также советник премьер-министра Венгрии написал, что 30 июня 2021 года Джессика Росвалл (ныне министр по делам ЕС Швеции) призвала создать новый механизм условий прекращения финансирования Венгрии. По его словам, уже 10 мая 2022 года Йохан Персон (ныне министр занятости и интеграции Швеции) называл правительство Венгрии ксенофобским и националистическим и обвинил его в нарушении принципа верховенства закона и отказе поддержать Украину.

Таким образом, Орбан пытался намекнуть на причины того, почему Венгрия блокирует заявку Швеции в НАТО.