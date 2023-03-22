Парламент Швеции большинством одобрил вступление страны в НАТО

В среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Историческое решение принято после того, как парламент обсудил законодательство об альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet .

С тех пор как в мае 2022 года социал-демократы изменили свою позицию в отношении членства в НАТО, широкое большинство в парламенте хотело присоединиться к альянсу.

Сегодня было принято фактическое решение после голосования в парламенте с результатом 269 "за" и 37 голосов "против".

Однако для вступления Швеции в НАТО необходимо, чтобы Турция и Венгрия ратифицировали заявку Швеции.

Напомним, в Турции считают, что Швеция делает недостаточно для того, чтобы вступить в НАТО.

При этом в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО до саммита Альянса в июле.

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