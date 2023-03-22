ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент Швеции большинством одобрил вступление страны в НАТО

Новина українською →
Стокгольм, Среда 22 марта 2023 17:16
Парламент Швеции большинством одобрил вступление страны в НАТО Фото: Парламент Швеции большинством одобрил вступление страны в НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. Историческое решение принято после того, как парламент обсудил законодательство об альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

С тех пор как в мае 2022 года социал-демократы изменили свою позицию в отношении членства в НАТО, широкое большинство в парламенте хотело присоединиться к альянсу.

Сегодня было принято фактическое решение после голосования в парламенте с результатом 269 "за" и 37 голосов "против".

Однако для вступления Швеции в НАТО необходимо, чтобы Турция и Венгрия ратифицировали заявку Швеции.

Напомним, в Турции считают, что Швеция делает недостаточно для того, чтобы вступить в НАТО.

При этом в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО до саммита Альянса в июле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция НАТО
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина