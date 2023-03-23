Згадали старі образи? В Угорщині натякнули на причини блокування заявки Швеції до НАТО

"Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запитує, у чому проблема угорських депутатів. Дозвольте мені допомогти вам зрозуміти це на кількох прикладах", - йдеться у заяві.

Орбан згадав, що 3 березня 2021 року Ульф Крістерссон заявив, що ЄС повинен зупинити розвиток в Угорщині, чинити тиск на угорський уряд і підтримувати дедалі сильнішу опозицію.

Також радник прем'єр-міністра Угорщини написав, що 30 червня 2021 року Джесіка Росвалл (нині міністр у справах ЄС Швеції) закликала створити новий механізм умов щодо припинення фінансування Угорщини. За його словами, вже 10 травня 2022 року Йохан Персон (нині міністр зайнятості та інтеграції Швеції) називав уряд Угорщини ксенофобським та націоналістичним та звинуватив його у порушенні принципу верховенства закону та відмові підтримати Україну.

Таким чином Орбан намагався натякнути на причини того, чому Угорщина блокує заявку Швеції до НАТО.