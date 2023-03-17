ua ru
Пт, 17 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия определилась с датой голосования по членству Финляндии в НАТО

Новина українською →
Венгрия, Пятница 17 марта 2023 17:15
Венгрия определилась с датой голосования по членству Финляндии в НАТО Фото: Венгрия определилась с датой голосования по членству Финляндии в НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 27 марта. Вопросы ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс будут рассматриваться позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера венгерской парламентской группы "Фидес" Мате Кочиша.

"От имени фракции "Фидес" сообщаю, что мы приняли решение поддержать вступление Финляндии в НАТО", - говорится в заявлении.

Парламентское голосование по этому поводу будет перенесено на 27 марта, и его фракция проголосует единогласно "да".

"В случае Швеции вопросы будут решаться позже", - добавил лидер фракции "Фидес".

Ранее сообщалось, что Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии должно было рассмотреть соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.

Позже руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил , что страна перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта.

Во вторник, 14 марта, стало известно, что Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.

Сегодня Турция приняла решение начать процесс ратификации в парламенте принятия Финляндии в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Венгрия Финляндия
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить