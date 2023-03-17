Венгрия определилась с датой голосования по членству Финляндии в НАТО

Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 27 марта. Вопросы ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс будут рассматриваться позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера венгерской парламентской группы "Фидес" Мате Кочиша.

"В случае Швеции вопросы будут решаться позже", - добавил лидер фракции "Фидес".

Парламентское голосование по этому поводу будет перенесено на 27 марта, и его фракция проголосует единогласно "да".

"От имени фракции "Фидес" сообщаю, что мы приняли решение поддержать вступление Финляндии в НАТО", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии должно было рассмотреть соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.

Позже руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил , что страна перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта.

Во вторник, 14 марта, стало известно, что Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.

Сегодня Турция приняла решение начать процесс ратификации в парламенте принятия Финляндии в НАТО.

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