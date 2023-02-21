Венгрия может рассмотреть вступление Швеции и Финляндии в НАТО уже в марте, - СМИ
Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии начнет рассматривать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.
"По нашей информации, согласно предложениям о повестке дня, 27 и 28 февраля парламент будет рассматривать другие вопросы, а совместные дебаты по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО начнутся только в среду, 1 марта. Таким образом, голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе", - уточнило издание.
Правительство Венгрии ранее поддержало намерение двух стран присоединиться к НАТО и выражало надежду, что парламент ратифицирует протоколы об их вступлении в феврале.
При этом и премьер-министр Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто обещали постараться сделать так, чтобы решение этого вопроса не затягивалось.
Сийярто представил депутатам соответствующие законопроекты еще 14 июля, но на осенней сессии парламента они не рассматривались.
Напомним, что президент Финляндии заявил, что они не намерены отозвать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.
При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении в Альянс.
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