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Венгрия снова отложила ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Венгрия, Суббота 25 февраля 2023 18:04
Венгрия снова отложила ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш (facebook.com/gergely.gulyas.585)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляша, которое приводит Portfolio.

По его словам, парламент может проголосовать за ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции в конце марта.

"До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они "клеветали" на нас", - также заявил руководитель аппарата премьер-министра.

Он добавил, что недавно было закрыто заседание фракции, где выяснили, кто в правящей партии выступал против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии попросил поддержать членство двух стран в Североатлантическом альянсе.

Недавно Орбан заявил, что Швеция и Финляндия должны перестать "распространять неправду" о Будапеште, если хотят получить от Венгрии поддержку на пути в НАТО.

Ранее сообщалось, что Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии начнет рассматривать соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта.

Президент Финляндии заявил, что они не намерены отозвать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

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