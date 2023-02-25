Венгрия снова отложила ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Венгрия перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляша, которое приводит Portfolio.

По его словам, парламент может проголосовать за ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции в конце марта.

"До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они "клеветали" на нас", - также заявил руководитель аппарата премьер-министра.

Он добавил, что недавно было закрыто заседание фракции, где выяснили, кто в правящей партии выступал против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Премьер-министр Венгрии попросил поддержать членство двух стран в Североатлантическом альянсе.

Недавно Орбан заявил, что Швеция и Финляндия должны перестать "распространять неправду" о Будапеште, если хотят получить от Венгрии поддержку на пути в НАТО.