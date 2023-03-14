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Венгрия может в очередной раз перенести ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Вторник 14 марта 2023 16:43
Венгрия может в очередной раз перенести ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Венгрия может в очередной раз перенести ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия может перенести заседание парламента на следующую неделю, что означает очередное задержание ратификации вступления Финляндии и Швеции.

Об этом заявила представитель левой Демократической коалиции Агнес Вадай, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметила Вадай, она получила письмо от вице-премьер-министра Жолта Семьена. Последний сообщил, что правящая партия "Фидес" и христианские демократы хотят снова отложить парламентскую сессию.

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО еще в прошлом году после того, как Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Все члены Альянса должны ратифицировать заявки стран и сейчас только Венгрия, а также Турция продолжают задерживать свое одобрение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным CNN, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может умышленно блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не огорчать российского диктатора Владимира Путина.

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