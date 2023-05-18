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"Зерновая сделка" пока не возобновила свою работу, - Мининфраструктуры

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Четверг 18 мая 2023 18:13
"Зерновая сделка" пока не возобновила свою работу, - Мининфраструктуры Фото: "зерновая сделка" пока не возобновила свою работу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экспорт сельскохозяйственных товаров по Черному морю в рамках "зерновой сделки" пока не возобновили, несмотря на ее продление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова в интервью "Голосу Америки".

По его словам, Украина, ООН и Турция считают, что вчера "зерновая сделка" была просто разблокирована, а не продлена, поскольку изначально еще 17 марта ее действие продлили на 120 дней, а не на 60, как заявляла Россия.

"Но (разблокирована - ред.) пока на словах. Потому что, несмотря на вчерашние заявления, и вчера и сегодня до сих пор не проинспектировано ни одно судно. То есть 62 судна остаются в ожидании инспекций на вход. Ни одно не согласовано всеми сторонами соглашения, а именно Российской Федерацией", - добавил Васьков.

Напомним, вчера, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении действия "зерновой сделки" еще на два месяца. Эту информацию подтвердили и в Украине.

Позже генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продление "зерновой сделки" - хорошая новость для всего мира.

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