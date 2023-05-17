Генсек ООН о продлении "зерновой сделки": хорошая новость для всего мира

Продление экспорта сельскохозяйственных товаров по Черному морю, о котором сегодня договорились Украина, Турция, ООН и Россия, является хорошей новостью для всего мира.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.