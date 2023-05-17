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Генсек ООН о продлении "зерновой сделки": хорошая новость для всего мира

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Среда 17 мая 2023 20:03
Генсек ООН о продлении "зерновой сделки": хорошая новость для всего мира Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Продление экспорта сельскохозяйственных товаров по Черному морю, о котором сегодня договорились Украина, Турция, ООН и Россия, является хорошей новостью для всего мира.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Продолжение ("зерновой сделки" - ред.) - хорошая новость для всего мира", - подчеркнул Гутерриш.

По словам генсека ООН, он надеется, что экспорт продовольствия и удобрений, включая аммиак, из России и Украины сможет безопасно и предсказуемо достичь глобальных каналов поставок.

Напомним, на прошлой неделе 11 мая начались переговоры по продлению "зерновой сделки", срок действия которой заканчивался 18 мая.

Сегодня, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновую сделку" продлили еще на два месяца.

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ООН Антониу Гутерриш зерновой коридор Война России против Украины
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